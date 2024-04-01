Чим небезпечна іпомея триколірна: чи можна її садити, що любить рослина

Чому небезпечно вирощувати іпомею триколірну на своїй ділянці? Чи можна все ж таки її посадити і де?

Красива, ніжна та в'юнка рослина — це все про іпомею триколірну. Вона має привабливий вигляд, але дуже швидко розростається, захоплюючи все нові й нові території. Поширюється іпомея триколірна самосівом, але багато українців спеціально висівають її на своїх ділянках, щоб прикрасити їх. Але мало хто задумується, що ця квітка отруйна для тварин та людей.

Чим небезпечна іпомея триколірна: основні загрози

Найчастіше іпомею висаджують біля парканів чи альтанок, прикрашають ними ґанки, щоб в'юнка рослина обвивала опорні конструкції. Популярність рослини можна пояснити її невибагливістю. Вона не потребує особливого догляду, стійка до спеки і спокійно себе почуває в бідних ґрунтах. Однак найважливіша проблема іпомеї триколірної в її токсичності.

В насінні цієї рослини міститься психоактивна речовина ергін, яка є похідним лізергінової кислоти, що, в свою чергу, вважається сильним галюциногеном. Його молекули навіть схожі на відомий психоделік ЛСД.

Через ергін та інші токсичні речовини, які також містяться в рослині, у людей виникають різні бачення, що інколи можуть навіть викликати втрату пам'яті. Є й інші побічні ефекти: діарея, блювота, біль в шлунку.

Однак, варто зазначити, що отруйною є саме іпомея триколірна, а не інші сорти цієї рослини. Як відрізнити іпомею триколірну:

її квіти великі, блакитні або блідо-блакитні, мають світліший центр і своєю формою нагадують грамофон;

бутони зібрані у суцвіття по 2-3 шт в пучку;

коли квітка закрита, вона набуває пурпурного кольору.

Переконайтеся, що в вашому садку немає подібної рослини. І, якщо все ж вона є, краще відразу вирвіть її з корінням.

Як посадити іпомею у себе вдома

Де краще посадити іпомею триколірну, щоб не було небезпеки / Фото: pixabay.com

Як ми вже казали вище, отруйним є лише сорт іпомеї триколірної. Інші види цієї рослини можна вирощувати у себе вдома. Іпомея невибаглива у догляді, її часто висаджують як озеленення паркану чи стіни. В'юнка рослина може досягати 5 метрів в довжину. Квіти розкриваються вранці в сонячні дні. На ніч і в похмурі дні бутони залишаються закритими.

В Україні надто суворі зими, а тому іпомею можна посіяти лише як однорічник. Більшість сортів висівають відразу у відкритий ґрунт в квітні-травні. Обирають сонячне місце з легким ґрунтом. Іпомею рекомендується підрізати, адже інакше рослина швидко розростеться і ділянка може набути недоглянутого вигляду.

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