Чим обробити аґрус від хвороб: одна чайна ложка на літр води — ягоди будуть, як сливи

У період цвітіння аґрусу слід правильно підживлювати цю кущову рослину. Якщо хочете отримати ягоди великі, як сливи, варто підживити кущі на ділянці спеціальним засобом із меду та дріжджів.

У період цвітіння аґрусу важливо використовувати відповідні добрива, оскільки від цього залежить утворення зав’язей. Якщо прагнете отримати щедрий урожай, слід знати, що не всі види підживлення підходять для цієї культури.

Під час цвітіння та формування зав’язей варто відмовитися від позакореневого підживлення, адже воно може зашкодити не лише квітам, а й комахам-запилювачам. Оптимальний варіант – вносити поживні речовини безпосередньо в ґрунт під кущем.

Щоб аґрус дав рясний урожай і залишався здоровим упродовж сезону, варто підживити його медово-дріжджовою сумішшю. Для її приготування знадобиться 1 літр води, у який додають столову ложку меду та чайну ложку сметани. До цієї суміші вливають літр сироватки та ретельно перемішують.

На завершення додають 10 грамів живих дріжджів, добре розчиняючи їх у рідині.

Отримана суміш є концентратом, тому перед використанням її потрібно настояти сім днів у теплому місці. Перед самим внесенням розчин розводять водою у співвідношенні 1:10. Готову суміш використовують для поливання, виливаючи під коріння аґрусу.

Завдяки такому дріжджовому підживленню зав’язі не обсипатимуться, а ягоди виростуть великими, як добірні сливи. Медово-дріжджова суміш не тільки збільшить розмір плодів, а й зробить їх більш соковитими, солодкими та придатними для тривалого зберігання.

Щоб аґрус максимально добре відгукнувся на підживлення, цю процедуру необхідно повторювати кілька разів за сезон. Досвідчені садівники удобрюють кущі тричі: ранньою весною, під час активного росту та наприкінці літа. Регулярне внесення поживних речовин стимулює розвиток рослини, зміцнює її та суттєво підвищує врожайність.

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