Чим обробити картоплю перед садінням, щоб захистити від колорадського жука

Колорадський жук приносить багато неприємностей фермерам. Як правило він розвивається в кілька поколінь. Переносить зиму як доросла комаха. Відсотків 30-60% комахи після зими знову закопуються в ґрунт на кілька місяців, а вилазить у середині весни. Тому позбавитися від жука не так просто, він стійкий, витривалий і швидко розмножується.

Народні засоби захисту картоплі перед садінням

Як тільки настала весна на території городу ділянки розставляють спеціальні пастки для жука. Наприклад, використовують консервні банки для пасток. Нарізану часточками картоплю замочують на добу в міцному розчині сечовини (1 склянка сечовини на 1 літр води) і потім розкладають в пастки. Банки-пастки прикопують уздовж картопляних грядок і перевіряють кожен день. Міняти отруту треба щотижня.

Деякі господарі додають в лунку під час садіння бульби деревний попіл, цибулине лушпиння, боби. Ці засоби повинні відлякувати жука. Картоплі це не завадить, навпаки, буде служити підгодівлею, а жука має відлякати.

Також можна посипати міжряддя свіжою сосновою тирсою. Городники радять між грядками з картоплею садити кріп, календулу, настурції або горох, квасолю чи боби. Вважається, що ці рослини також відлякують колорадських жуків.

Фермери, вирощуючи картоплю на невеликих ділянках, часто вдаються до використання народних засобів. Але як правило, вони всі тимчасові, тому не особливо ефективні через живучість жука, тому фахівці рекомендують використовувати хімічні та біопрепарати для боротьби з ним.

Чим обробити картоплю перед садінням

Щоб уберегти картоплю від колорадського жука господарі обробляють її перед садінням. Процедуру проводять після перевірки та відбору бульб.

Більш надійним засобом боротьби з колорадським жуком є обробка бульб перед садінням інсектицидами, такими як «Престиж», «Респект», «Табу», «Командор». Якщо дотримуватись інструкції до їх використання, до збирання врожаю отруйні речовини повністю виводяться з усіх частин рослин.

Важливо, перераховані препарати не можна застосовувати для обробки ультраранніх сортів картоплі. Саме тому, що, оскільки період вегетації цих сортів становить 40-50 днів, цього часу недостатньо для повного виведення токсичних речовин з бульб.

Системний препарат «Матадор Гранд» для боротьби з колорадським жуком допомагає захистити рослину від інших шкідників -- білокрилки, молі, хруща і навіть дротянки. Крім того, він ефективний у боротьбі з макроспоріозом, альтернаріозом та іншими хворобами.

Щоб ефективно застосувати "Матадор", потрібно правильно розрахувати його витрати — на 30 бульб для садіння рекомендують розчинити близько 30 мл речовини у 200 мл води. Залити розчин в пульверизатор, обприскати бульби, дати трохи часу для повного висихання і перевернути їх, провівши повторну обробку з іншого боку.

За словами експертів, непогані результати показує комбінація таких препаратів як "Престиж" (100 мл) та "Максима" (70 мл). Отриманою сумішшю можна обробити близько 100 клубнеплодів.

Важливо, оскільки препарат "Престиж" міститься в бульбах близько 70 днів, він не підходить для сортів ранньої насіннєвої картоплі.

Для обробки ранніх сортів бульби, потрібно вибрати препарати з нетривалим терміном дії. Наприклад, препарат "Табу", який зберігається в картоплі протягом 45 днів.

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