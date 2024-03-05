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Чим обробити насіння перцю перед посівом: прості засоби для щедрого врожаю

Чим обробити насіння перцю перед посівом: прості засоби для щедрого врожаю

Чим обробити насіння перцю

Як підготувати насіння перцю перед посівом, чим обробити від фітофтори та інших шкідників

Як підготувати насіння перцю до посіву

Насіння потрібно перебрати

Спочатку насіння потрібно перебрати —  висипте насіння на папір  і на око відберіть великі та дрібні насінини. Для посіву залиште насіння середнього розміру.

Визначте пустотіле насіння — опустіть його в місткість з водним розчином солі 30 г на 1 л води. Насіння, яке піднялося, викиньте, дістаньте те, що опустилися на дно.

Знезараження насіння

Насіння потрібно замочити у розчині марганцівки на 10-15 хвилин, потім промити та просушити. Можна скористатися вже готовими засобами, які матимуть спеціальний протигрибковий ефект.

Для того, аби обробити насіння перцю від фітофтори, експерти рекомендують замочити насіння у сольовому розчині. Залиште насіння в такому розчині на 12-24 години, а потім – промийте під проточною водою, висушіть.

Щоб запобігти фітофторі насіння перцю можна обробити розчином на основі соди. У склянці гарячої води потрібно розчинити чайну ложку соди.  Замочіть насіння в теплому розчині на 12-24 години, а потім промийте під проточною водою та висушіть. 

Насичення мікроелементами

Цей етап є важливим, але не обов'язковим. Деякі купують для цього спеціальні мінеральні суміші, інші — використовують свої рецепти. Найбільш популярним є спосіб замочування в розчині деревної золи. Для його приготування  розведіть в 1 літрі води 20 г золи, дайте відстоятися протягом доби, далі насіння перцю покладіть у тканинний мішечок і опустіть в розчин на 5 годин. Після цього розкладіть перець для просушування на папір. 

Замочування перед посівом

Розкладіть насіння перцю на мокру тканину, паперову серветку, зверху теж потрібно накрити. Стежте, щоб насіння постійно було вологим, а температура в приміщенні не опускалася нижче 25°. Через тиждень або два почнуть з'являтися паростки.  Можна висівати насіння перцю, яке вже набрякло, або ж те, яке вже проросло. 

Загартовування перцю

Перед самим посівом замочене насіння помістіть на добу в приміщення з температурою повітря -1° або протягом 10 діб тримайте його в теплому місці, а на ніч кладіть в холодне приміщення з температурою до -20°. Після загартовування, перед тим, як сіяти перець, насіння  просушують. 

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