Чим обробити сад ранньою весною: яку помилку роблять 90% садівників, всі зусилля будуть марними

Ось чим обробити дерева ранньою весною, яких помилок не потрібно робити

Щороку садівники стикаються з проблемою захисту своїх садів від шкідників та хвороб. Першочергова обробка саду восени чи навесні є однією з найбільш важливих процедур для того, щоб запобігти розвитку захворювань і уникнути шкоди від шкідників.

Як правильно обробляти сад?

Для того, щоб обробка була максимально ефективною, важливо обирати правильні препарати і технології. Природно, на першому етапі варто проводити обробку від зимуючих стадій шкідників. Це може бути як хімічний, так і біологічний захист.

Ринок пропонує безліч варіантів препаратів для захисту садів. Наприклад, хімічні засоби на основі сірки чи міді здатні ефективно боротися з багатьма видами хвороб. У той же час, біологічні засоби, такі як препарати на основі бактерій чи грибів, допомагають боротися з шкідниками без шкоди для навколишнього середовища та корисних комах.

Експерти рекомендують для обробки саду від шкідників та хвороб використовувати спеціальний розчин, що складається з мідного купоросу та сечовини.

Для приготування розчину потрібно взяти:

300 г мідного купоросу,

600 г сечовини,

200 мл рідкого мила,

10 л води.

Розчиніть мідний купорос у 2 літрах гарячої води, а сечовину — в 1 літрі холодної води. Потім обережно змішайте ці два розчини, використовуючи дерев'яну чи пластикову лопатку. Долийте воду до 10 літрів, використовуючи відстояну воду кімнатної температури. Додайте 200 мл рідкого мила для кращого прилипання і ретельно перемішайте. Отриманий розчин налийте в пульверизатор і обприскуйте рослини навесні, на стадії «сплячих бруньок», коли вони вже почали з’являтися, але листя ще не розгорнулося.

Перевага такої обробки в тому, що вона є викорінюючою. Це процедура, яка включає в себе обробку ґрунту та кореневої системи рослин. Важливо не тільки обробляти стовбури та гілки дерев, а й грунт під ними, оскільки саме там можуть зимувати шкідники.

Яку помилку роблять більшість садівників: через нею перша обробка саду від шкідників буде марною

Першочергова обробка саду восени чи навесні є однією з найбільш важливих процедур для того, щоб запобігти розвитку захворювань і уникнути шкоди від шкідників. Проте багато садівників допускають одну і ту ж помилку, через яку перша обробка саду не дає очікуваного результату.

Як зазначають експерти, головною помилкою, яку допускають більшість садівників, є неправильний вибір моменту для обробки саду. "Обробляєте щороку, але хвороби та шкідники все одно атакують? Листя жовтіє, плоди гниють, а рослини слабшають, хоча ви робите все за правилами? Причина – типові помилки, які садівники повторюють рік у рік".

Обробка саду включає не тільки обприскування рослин, але й цілий комплекс заходів, таких як зняття відмерлої кори, робота з поверхнею ґрунту та видалення хворих або пошкоджених гілок.

Дуже важливо, як зазначають фахівці, правильно вибрати час і методи обробки. Обприскувати сад до того, як температура повітря досягне +5 °C, немає сенсу, адже шкідники, які зимують, в цей час ще добре заховані. Найбільш ефективно починати обробку, коли ці шкідники стають активними, що залежить від кліматичних умов і географії вашого регіону. Ефект від препарату зазвичай триває близько двох тижнів. Якщо обробка проводиться надто рано, доведеться робити повторну обробку.

Для того щоб правильно визначити час обробки, садівникам рекомендується вести особистий календар, де можна фіксувати не лише дати обробки, але й температурні показники за допомогою фітоіндикаторів. Це допоможе більш точно спланувати час обробок і забезпечити їх ефективність.

Рекомендації для садівників

Не поспішайте з обробкою: Проводьте обробку лише після того, як температура повітря досягне стабільно високих значень, мінімум 5°C. Занадто рання обробка не буде ефективною.

Обробку саду краще проводити у суху, безвітряну погоду, оскільки вітри можуть здувати хімічні засоби, а дощ може змити їх до того, як вони подіють.

Для викорінюючої обробки вибирайте препарати, що здатні проникати в глибину ґрунту та знищувати шкідників, що зимують у ґрунті.

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