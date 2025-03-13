Чим обробити яблуню до появи квіток, щоб гілки ломилися від великих і соковитих плодів

Перед цвітінням яблуню треба обов’язково обприскати, щоб захистити її від хвороб і шкідників.

Якщо дотримуватися порад експертів, то яблуні за сезон – від весни до осені, треба обприскувати близько 11 разів. Бо це дерево, яке шкідники та хвороби атакують із надзвичайною завзятістю. Це такі як попелиця, гусінь, парша, плодова гниль, борошниста роса тощо. І дуже прикро, коли навесні крона всипана буйним квітом, а восени на дереві залишається з десяток плодів. Насправді, це все відбувається через те, що дерево вчасно не обробили. Тож, щоб такого не трапилося, обов’язково треба робити обприскування яблуні до квітіння.

Чим найкраще обприскувати яблуню до появи квіток

Сечовина чи карбамід. Цей розчин вважається найкращим для весняної обробки яблунь. Щоб приготувати засіб, треба розвести 500 г речовини на вибір в 10 літрах води і обприскати дерева за два тижні до цвітіння. Сечовина ефективно знищує зимуючих шкідників – довгоносиків та попелицю. До того ж, такий засіб живитиме дерево азотом, який необхідний для росту листя та розвитку рослини загалом.

Цей розчин вважається найкращим для весняної обробки яблунь. Щоб приготувати засіб, треба розвести 500 г речовини на вибір в 10 літрах води і обприскати дерева за два тижні до цвітіння. Сечовина ефективно знищує зимуючих шкідників – довгоносиків та попелицю. До того ж, такий засіб живитиме дерево азотом, який необхідний для росту листя та розвитку рослини загалом. Бродська рідина. На 10 літрів води треба взяти 100 грамів мідного купоросу та 200 грамів негашеного вапна і обприскати гілки та стовбур. Також можна взяти залізний купорос – 200 грамів порошку розчиняють у 10 літрах води.

Треба пам’ятати, що дерева найкраще обприскувати за тихої погоди, коли немає палючих сонячних променів. І вже через місяць така обробка дасть свої результати – зав’язь обліпить всі гілки. А восени не знатимете, куди подіти стільки яблук.

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