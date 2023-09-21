Чим підгодувати плодові дерева восени, щоб отримати багатий урожай: секрети досвідчених садівників

Які добрива потрібно внести, чим полити фруктові дерева і як підготувати сад до зими, щоб він не хворів і дав гарний урожай.

Осінь – це сезон активної роботи в саду, щоб підготувати плодові дерева до наступного сезону. У вересні-жовтні вишні, груші, сливи і яблуні потрібно підживити, адже саме восени вони закладають бруньки до весни. До того ж, підкормка допоможе деревам добре пережити зимові холоди.

Які добрива вносять восени під плодові дерева

Найкращим періодом для внесення підкормки під дерева є початок-середина жовтня. Бо осіннє загортання робить дерева міцними і допомагає перенести холодну зиму. Восени під плодові дерева вносять таке підживлення:

Перегній. Він поліпшує структуру ґрунту, прямо впливає на урожай і забезпечує фруктове дерево всіма необхідними корисними речовинами. Під молоді дерева слід засипати до 30 кілограмів перегною, а під ті, яким до десяти років і більше – 50 кілограмів.

Він поліпшує структуру ґрунту, прямо впливає на урожай і забезпечує фруктове дерево всіма необхідними корисними речовинами. Під молоді дерева слід засипати до 30 кілограмів перегною, а під ті, яким до десяти років і більше – 50 кілограмів. Фосфорно-калійні добрива. Під кожну грушу та яблуню вносять 300 грамів суперфосфату та 200 грамів сульфату калію. Добрива потрібно закладати разом із перегноєм чи насипати у пристовбурні кола і полити водою. Для сливи та вишні препарат потрібно розвести у пропорції: 3 столові ложки суперфосфату і 10 літрів води та 2 столові ложки сульфату калію на 10 літрів води. Потрібно полити кожне доросле ягідне дерево по 4 відра отриманого підживлення.

Під кожну грушу та яблуню вносять 300 грамів суперфосфату та 200 грамів сульфату калію. Добрива потрібно закладати разом із перегноєм чи насипати у пристовбурні кола і полити водою. Для сливи та вишні препарат потрібно розвести у пропорції: 3 столові ложки суперфосфату і 10 літрів води та 2 столові ложки сульфату калію на 10 літрів води. Потрібно полити кожне доросле ягідне дерево по 4 відра отриманого підживлення. Гній. Також осінню можна підживлювати плодові дерева гноєм. Але варто пам’ятати, що він повинен полежати до того не менше трьох років. Гній потрібно вносити у пристовбурні кола під час перекопування ґрунту, а потім замульчувати сіном чи іншою мульчою. Під кожне фруктове дерево потрібно вносити до п’яти кілограмів гною.

Також осінню можна підживлювати плодові дерева гноєм. Але варто пам’ятати, що він повинен полежати до того не менше трьох років. Гній потрібно вносити у пристовбурні кола під час перекопування ґрунту, а потім замульчувати сіном чи іншою мульчою. Під кожне фруктове дерево потрібно вносити до п’яти кілограмів гною. Комплексне підживлення. Такі підживки продаються у кожному агромагазині і призначені для універсального чи виключно осіннього підживлення дерев.

Після внесення добрив, всі дерева бажано замульчувати скошеною травою чи іншою мульчою.

Чим поливати яблуні та груші восени

Восени яблуні та груші можна поливати розчином декількох добрив.

Селітра. Це добриво дуже корисне тим, що впливає на ріст та розвиток фруктових дерев, підвищуючи їхній опір до різноманітних хвороб та шкідників. Для приготування підкормки необхідно 50 грамів селітри розвести у 10 літрах окропу. Розчинові варто дати охолонути і полити дерево біля основи стовбура.

Це добриво дуже корисне тим, що впливає на ріст та розвиток фруктових дерев, підвищуючи їхній опір до різноманітних хвороб та шкідників. Для приготування підкормки необхідно 50 грамів селітри розвести у 10 літрах окропу. Розчинові варто дати охолонути і полити дерево біля основи стовбура. Мідний купорос. Ще одне дуже корисне добриво для яблунь та груш, яке захищає дерева від захворювань та шкідників, допомагає знищити гриби та бактерії. Оскільки вони можуть попсувати листя, кору та самі плоди. Щоб приготувати розчин, потрібно 100 г купоросу розвести у 10 літрах води, потім обприскати фруктове дерево з усіх боків. Але обробку дерев потрібно проводити лише тоді, коли вони скинуть усе листя.

Ще одне дуже корисне добриво для яблунь та груш, яке захищає дерева від захворювань та шкідників, допомагає знищити гриби та бактерії. Оскільки вони можуть попсувати листя, кору та самі плоди. Щоб приготувати розчин, потрібно 100 г купоросу розвести у 10 літрах води, потім обприскати фруктове дерево з усіх боків. Але обробку дерев потрібно проводити лише тоді, коли вони скинуть усе листя. Розчин йоду. Для приготування підживлення потрібно 10 крапель йоду розчинити у 10 літрах води та полити під корінь. Потім дерево слід замульчувати.

Чим полити вишні, черешні та сливи восени

Кальцій. Для цих дерев восени потрібна підкормка на основі кальцію. Для цього достатньо прикореневу зону дерев посипати помеленою шкарлупою із яєць чи доломітовим борошном. Під кожне дерево вишні, черешні чи сливи потрібно до 500 грамів меленої шкарлупи чи вісім склянок доломітового борошна.

Для цих дерев восени потрібна підкормка на основі кальцію. Для цього достатньо прикореневу зону дерев посипати помеленою шкарлупою із яєць чи доломітовим борошном. Під кожне дерево вишні, черешні чи сливи потрібно до 500 грамів меленої шкарлупи чи вісім склянок доломітового борошна. Хлористий калій. Восени ягідні дерева дуже добре підгодовувати хлористим калієм. Калій потрібен деревам для росту та розвитку, тому він добре зробить свою роботу. А хлор тим часом випарується ще до початку вегетаційного періоду. Для підкормки молодого дерева вистачить 1 склянки добрива, для дорослого – 2 склянки хлористого калію.

Восени ягідні дерева дуже добре підгодовувати хлористим калієм. Калій потрібен деревам для росту та розвитку, тому він добре зробить свою роботу. А хлор тим часом випарується ще до початку вегетаційного періоду. Для підкормки молодого дерева вистачить 1 склянки добрива, для дорослого – 2 склянки хлористого калію. Не варто використовувати для підживлення ягідних дерев свіжий гній та інші підкормки із вмістом азоту. Оскільки це завадить деревам плавно перейти у зимову сплячку.

Як підготувати плодові дерева восени, щоб вони добре перенесли зиму і дали гарний урожай

Щоб дерева добре перенесли зиму і дали багатий урожай, їх потрібно не лише підживити, а ще здійснити обробку від шкідників та хвороб, обрізку, полив та захист від гризунів.

Обрізка дерев. Яблуні, груші та сливи потрібно обрізати, видаливши сухі, поламані чи пошкоджені гілки. Плодові дерева обрізають, коли на них вже немає листя. Процедуру обрізки проводять, коли температура повітря вища за 0 °C. Якщо несподівано вдарили заморозки, тоді не слід обрізати дерева, бо не встигнуть затягнутися рани, через що гілки можуть замерзнути. Санітарну обрізку вишні, абрикоса та персика проводять також восени для того, аби підготувати дерева до зимових холодів.

Яблуні, груші та сливи потрібно обрізати, видаливши сухі, поламані чи пошкоджені гілки. Плодові дерева обрізають, коли на них вже немає листя. Процедуру обрізки проводять, коли температура повітря вища за 0 °C. Якщо несподівано вдарили заморозки, тоді не слід обрізати дерева, бо не встигнуть затягнутися рани, через що гілки можуть замерзнути. Санітарну обрізку вишні, абрикоса та персика проводять також восени для того, аби підготувати дерева до зимових холодів. Полив плодових дерев проводиться, коли урожай зібрано повністю. Так як із настанням морозів земля замерзає, коріння не може постачати дереву вологу, а морозне повітря висушує його тканини. І до весни воно може загинути. Тому восени сад потребує обов’язкового поливу, щоб зарядитися вологою, потрібно добре промочити ґрунт під кожною рослиною. Полив необхідно проводити при температурі не нижчій, ніж 3 градуси тепла. Норми поливу залежать від виду культури та віку. Наприклад, доросла яблуня потребує до 60 літрів води на 1 квадратний метр пристовбурного кола, а молоді кісточкові дерева – 35-50 літрів. Не потрібно поливати сад, якщо у вашому регіоні восени йдуть часті та рясні дощі. Також не варто проводити полив, де збиті щільні ґрунти, і на ділянках, де води залягають дуже близько.

проводиться, коли урожай зібрано повністю. Так як із настанням морозів земля замерзає, коріння не може постачати дереву вологу, а морозне повітря висушує його тканини. І до весни воно може загинути. Тому восени сад потребує обов’язкового поливу, щоб зарядитися вологою, потрібно добре промочити ґрунт під кожною рослиною. Полив необхідно проводити при температурі не нижчій, ніж 3 градуси тепла. Норми поливу залежать від виду культури та віку. Наприклад, доросла яблуня потребує до 60 літрів води на 1 квадратний метр пристовбурного кола, а молоді кісточкові дерева – 35-50 літрів. Не потрібно поливати сад, якщо у вашому регіоні восени йдуть часті та рясні дощі. Також не варто проводити полив, де збиті щільні ґрунти, і на ділянках, де води залягають дуже близько. Захист саду восени від гризунів. Дуже страждають від мишей та зайців молоді деревця. Щоб захистити дерева, потрібно стовбури обмотати укривним матеріалом: мішковиною, спанбондом, ялиновим гіллям, залізною сіткою тощо. Дерева обмотують до одного метра.

Дуже страждають від мишей та зайців молоді деревця. Щоб захистити дерева, потрібно стовбури обмотати укривним матеріалом: мішковиною, спанбондом, ялиновим гіллям, залізною сіткою тощо. Дерева обмотують до одного метра. Обкопування дерев восени – надважливий етап підготовки саду до зими. У пристовбурному колі виростають бур’яни, де часто заводяться шкідники. Під час перекопування восени є можливість їх позбутися. Зазвичай перекопування проводиться разом з підживленням, потім потрібно пристовбурні кола замульчувати тирсою, сіном тощо.

– надважливий етап підготовки саду до зими. У пристовбурному колі виростають бур’яни, де часто заводяться шкідники. Під час перекопування восени є можливість їх позбутися. Зазвичай перекопування проводиться разом з підживленням, потім потрібно пристовбурні кола замульчувати тирсою, сіном тощо. Осіння побілка. Білити дерева можна після збору урожаю і до грудня, поки тепло, за півтора тижня до міцних морозів. Побілка є захистом від шкідників, що зимують у корі дерев. А ще вона є комплексним захистом від: опіків сонця навесні, різких перепадів температур, небезпечного зимового вітру, обледеніння кори та гризунів. Для побілки використовують різноманітні суміші: вапно різного складу, гашене вапно з мідним купоросом, додають складники, щоб побілка краще прилипала до кори – господарське мило, клей ПВА, звичайний клей для паперу.

Білити дерева можна після збору урожаю і до грудня, поки тепло, за півтора тижня до міцних морозів. Побілка є захистом від шкідників, що зимують у корі дерев. А ще вона є комплексним захистом від: опіків сонця навесні, різких перепадів температур, небезпечного зимового вітру, обледеніння кори та гризунів. Для побілки використовують різноманітні суміші: вапно різного складу, гашене вапно з мідним купоросом, додають складники, щоб побілка краще прилипала до кори – господарське мило, клей ПВА, звичайний клей для паперу. Осіння обробка та обприскування дерев. Потрібно обробити дерева від комах, що залишилися на зиму. Оскільки вони відкладають яйця, тим самим завдаючи шкоди деревам. Обприскування саду проводять при температурі +5 градусів, коли опаде листя. Обробка дерев від шкідників та хвороб проводиться у суху та безвітряну погоду.

Читайте також:

Підрізайте з розумом - будете з квітами: як правильно обрізати троянди, щоб добре пережили зиму

Наступного року слимаків на городі не буде: 9 дієвих методів, які допоможуть позбутися шкідників

Обріжте кущі смородини восени таким способом – це втричі підвищить урожай наступного року