Чим підживити буряк в червні, щоб виріс великим і соковитим: плоди будуть розміром з кулак

Спеціалісти кажуть, щоб отримати дійсно великий урожай буряків, їх потрібно обов'язково підживлювати.

Хоча буряк — це культура, яка повністю дозріває лише восени, однак протягом літа необхідно правильно та ретельно доглядати за рослиною, щоб отримати великий урожай. Наприклад, в червні фахівці радять вносити два важливих підживлення.

Перегній (Гній)

Цей компонент не варто вводити в чистому вигляді, тому що так він лише нашкодить. Насамперед, гній повинен бути перепрілим. Також його потрібно розвести з водою (на одну частину перегною беріть 10 частин води), після чого ретельно перемішати.

Тепер до суміші додайте 20 г хлористого калію. Підживлюють таким добривом рослину лише під корінь.

Поживний "коктейль"

Ще одне підживлення, яке обов'язково потрібно внести під буряки наприкінці червня — початку липня. Змішайте у відрі води половину чайної ложки борної кислоти, 1 ч. ложку карбаміду, 1 ст. ложку калімагнезії з суперфосфатом. Добре розмішайте.

Тепер введіть ще 1 г марганцівки і ще раз ретельно розмішайте суміш.

Такий "коктейль" сприяє багатому урожаю буряків, робить плоди великими і соковитими.

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