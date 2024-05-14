Чим підживити капусту після висаджування, щоб зав’язалися великі й міцні качани

Немає такого українського господаря, який би не вирощував на своєму городі капусту. Адже її так полюбляють квасити, варити смачнючий борщ, робити різноманітні салати. А щоб отримати рекордний урожай капусти, досвідчені господарі рекомендують її підживлювати у кілька етапів. Це потрібно для того, щоб рослина добре росла і формувалися великі міцні качани. Розповідаємо, чим найкраще удобрювати капусту, щоб отримати багатий урожай.

Чим підживити капусту після висаджування у відкритий ґрунт

Вже на третій тиждень після висаджування розсади капусти можна робити перше підживлення. Для цього найкраще підійде органіка – розчин з коров’яку. Для приготування добрива треба взяти одну частину коров’яку і розвести в 10 літрах води, добре перемішати й під кожен кущ внести по 500 грамів добрива.

Другий раз треба удобрювати капусту через 10 днів після першого підживлення. Для цього необхідно взяти півлітра курячого посліду, відро води й 10 грамів сечовини. Все потрібно ретельно перемішати і внести під кожен кущ по літровій банці добрива.

На початку липня треба зробити третє підживлення суперфосфатом. Дві столові ложки сухої речовини розмішуємо у п’яти літрах води і поливаємо грядку з капустою.

У серпні необхідно зробити четверте підживлення калійними та фосфорними добривами. Для цього можна брати нітроамофоску. Столову ложку препарату необхідно розвести в десяти літрах води і внести під кожен кущ по літровій банці.

Що робити, щоб зав’язалася капуста: чим підживити

Гній та попіл. На відро води треба взяти півлітра свіжого гною та сорок грамів деревного попелу, все добре розмішати й залишити розчин на кілька днів, щоб вивітрився аміак. Перед живленням капусти грядку треба добре полити водою, потім під кожен кущ внести по півлітровій банці добрива. У липні варто повторити таке підживлення.

На відро води треба взяти півлітра свіжого гною та сорок грамів деревного попелу, все добре розмішати й залишити розчин на кілька днів, щоб вивітрився аміак. Перед живленням капусти грядку треба добре полити водою, потім під кожен кущ внести по півлітровій банці добрива. У липні варто повторити таке підживлення. Дріжджі. Для добрива треба взяти 100 грамів дріжджів і півлітра будь-якого варення, залити інгредієнти відром води й добре розмішати. Залишаємо суміш у теплому місці для бродіння. Опісля одну склянку добрива розводимо у 10 літрах води і поливаємо капусту з розрахунку 1 літр на кущ.

Для добрива треба взяти 100 грамів дріжджів і півлітра будь-якого варення, залити інгредієнти відром води й добре розмішати. Залишаємо суміш у теплому місці для бродіння. Опісля одну склянку добрива розводимо у 10 літрах води і поливаємо капусту з розрахунку 1 літр на кущ. Борна кислота. В один літр гарячої води треба додати два грами борної кислоти. Заливаємо розчин у відро води й обприскуємо капусту. Таке підживлення треба робити в суху безвітряну погоду.

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