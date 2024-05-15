Чим підживити моркву, щоб виросла великою й солодкою: яке добриво найкраще

Не кожен рік буває врожайним, тому треба потурбуватися про те, щоб отримати зі своєї грядки з морквою багато великих і солодких овочів. Досвідчені господарі радо поділилися своїми секретами та рецептами підживлення моркви для отримання великого урожаю навіть у самий неродючий рік. Розповідаємо, коли і чим підживити моркву, щоб вона виросла великою й солодкою.

Коли підживлювати моркву: яке добриво найкраще

Для інтенсивного росту та формування великої й солодкої моркви потрібен азот, калій, бор і фосфор. Можна придбати готову суміш добрив, або приготувати розчин з органіки власноруч. Більшість досвідчених городників обирають органіку, адже вона екологічна, тому від неї сама користь для овочів. Такі добрива не впливатимуть на смакові якості моркви і не шкодитимуть ґрунту.

Моркву треба підживлювати кілька разів:

під час посіву;

після того, як з’являться перші сходи;

через 2 тижні після другого підживлення;

за 10 днів до збору врожаю.

Чим підживлювати моркву після сходів

Вперше моркву треба підживлювати тоді, коли на ній з’являться три листочки, через 2 тижні після того, як вона зійде. Є кілька рецептів для приготування органічних добрив, якими можна підживлювати не лише моркву, а й буряк.

Золу можна використовувати як у сухому вигляді, так і додавати в розчин. Розмішайте золу із землею і посипте грядку з морквою чи буряком, потім полийте ділянку водою. Для приготування розчину треба взяти 100 грамів золи і 10 літрів води, настояти розчин упродовж 10 годин і полити сходи під коріння.

можна використовувати як у сухому вигляді, так і додавати в розчин. Розмішайте золу із землею і посипте грядку з морквою чи буряком, потім полийте ділянку водою. Для приготування розчину треба взяти 100 грамів золи і 10 літрів води, настояти розчин упродовж 10 годин і полити сходи під коріння. Йод. В 10 літрах води розведіть 20 крапель йоду і полийте грядку з морквою чи буряком у міжрядді.

В 10 літрах води розведіть 20 крапель йоду і полийте грядку з морквою чи буряком у міжрядді. Курячий послід. Щоб приготувати розчин, візьміть 1 частину посліду і 10 частин води, добре розмішайте і дайте настоятися, поки вивітриться аміак, близько 10-12 годин. Потім на 1 частину розчину візьміть 10 частин води, розмішайте і дайте постояти ще 12 годин. Опісля можна поливати моркву, але строго у міжрядді, щоб не спалити рослини.

Щоб приготувати розчин, візьміть 1 частину посліду і 10 частин води, добре розмішайте і дайте настоятися, поки вивітриться аміак, близько 10-12 годин. Потім на 1 частину розчину візьміть 10 частин води, розмішайте і дайте постояти ще 12 годин. Опісля можна поливати моркву, але строго у міжрядді, щоб не спалити рослини. Настій із бур'янів. Для приготування добрива можна брати кропиву, кульбабу, лопух чи полин. Порубайте дві частини бур’яну, складіть у велику ємність і залийте трьома частинами води, дайте настоятися на сонці упродовж трьох днів. Треба періодично помішувати розчин. Коли рідина перестане пінитися, значить, вона вже готова. Розведіть добриво з водою у пропорції 1:10 і полийте моркву чи буряк.

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