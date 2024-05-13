Чим підживити огірки після сходів: овочі вродять рясно, будуть солодкими й хрумкими

Огірки – це овочева культура, яка має поверхневе кореневище, тому дуже чутлива до перепадів температури та різноманітних захворювань. Окрім того, огірки потребують регулярного підживлення, навіть у період плодоношення. Щоб забезпечити максимальний результат та високу врожайність, найкраще їх підживлювати почергово органічними й мінеральними добривами. Така підкормка забезпечить огіркам необхідну кількість поживних речовин для росту й розвитку.

Чим підживити огірки після сходів, щоб отримати рекордний урожай

Перше підживлення огірків проводиться на 12-15 день після сходів. Щоб стимулювати ріст рослини, можна використовувати розведений коров’ячий гній – 1 частина коров’яку на 10 частин води. Також використовують для підгодовування огірків пташиний послід – 1 частина органіки на 20 частин води. Найкращим вибором для першого підживлення огірків буде розчин, який містить 20 грамів аміачної селітри, 10 грамів сульфату калію, 10 грамів суперфосфату на 12 літрів води. Ще городину можна підживлювати дріжджами. Для цього у 10 літрах води треба розвести 30 грамів сухих дріжджів та півсклянки цукру. Потім настоюємо розчин упродовж 5 годин і поливаємо огірки під корінь.

Щоб стимулювати ріст рослини, можна використовувати розведений коров’ячий гній – 1 частина коров’яку на 10 частин води. Також використовують для підгодовування огірків пташиний послід – 1 частина органіки на 20 частин води. Найкращим вибором для першого підживлення огірків буде розчин, який містить 20 грамів аміачної селітри, 10 грамів сульфату калію, 10 грамів суперфосфату на 12 літрів води. Ще городину можна підживлювати дріжджами. Для цього у 10 літрах води треба розвести 30 грамів сухих дріжджів та півсклянки цукру. Потім настоюємо розчин упродовж 5 годин і поливаємо огірки під корінь. Друге підживлення огірків під час бутонізації. Для цього періоду росту культури треба приготувати розчин, який містить 30 грамів калійної селітри, 40 грамів суперфосфату на 10 літрів води. Також можна використати органічне підживлення, як для першого удобрення. Ще досвідчені городники рекомендують підживити сам ґрунт на ділянці, де ростуть огірки. На 10 літрів води додайте 100 грамів попелу, дайте настоятися упродовж 10 годин і полийте ділянку. Таке підживлення сприятиме утворенню зав’язі та зробить ґрунт більш родючим. На другому етапі ще буде корисний розчин з марганцівки та цукру. На 10 літрів води треба взяти 10 кристалів марганцівки і 50 грамів цукру, розчинити інгредієнти у воді та полити грядку з огірками. У такий спосіб можна очистити ґрунт від шкідників, пришвидшити ріст культури й привернути увагу комах-запилювачів.

Для цього періоду росту культури треба приготувати розчин, який містить 30 грамів калійної селітри, 40 грамів суперфосфату на 10 літрів води. Також можна використати органічне підживлення, як для першого удобрення. Ще досвідчені городники рекомендують підживити сам ґрунт на ділянці, де ростуть огірки. На 10 літрів води додайте 100 грамів попелу, дайте настоятися упродовж 10 годин і полийте ділянку. Таке підживлення сприятиме утворенню зав’язі та зробить ґрунт більш родючим. На другому етапі ще буде корисний розчин з марганцівки та цукру. На 10 літрів води треба взяти 10 кристалів марганцівки і 50 грамів цукру, розчинити інгредієнти у воді та полити грядку з огірками. У такий спосіб можна очистити ґрунт від шкідників, пришвидшити ріст культури й привернути увагу комах-запилювачів. Третє підживлення огірків під час плодоношення. Коли огірки починають плодоносити, також треба робити підживлення. В цей період можна полити грядку нітрофоскою – 1 столова ложка добрива на 10 літрів води. Або підживити калійною селітрою – 25 грамів добрива розчинити у десяти літрах води. Також під час плодоношення для огірків буде корисним трав’яний розчин з попелом. Ще попіл можна вносити разом із дріжджами, щоб нівелювати зайву кислотність ґрунту.

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