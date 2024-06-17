Чим підживити огірки у червні: зав’язь буде рясною, овочі виростуть солодкими та хрумкими

У червні огірки потребують особливого догляду, бо саме в цей період формується зав’язь. А від правильно підібраного підживлення залежить майбутній урожай і смак плодів. Розповідаємо, чим найкраще удобрювати огірки, щоб отримати рясний і смачний урожай.

Яке найкраще підживлення для огірків у період формування зав’язі

Досвідчені городники десятиліттями користуються саме цим підживленням. Основним інгредієнтом якого є вівсянка, хоча саме добриво називають "молочним". Таке підживлення здатне в рази збільшити кількість зав’язі огірків і покращить смак плодів.

Щоб приготувати підживлення, треба взяти столову ложку вівсянки й залити окропом, залишити настоюватися 24 години. Потім вівсянку треба розвести у 10 літрах води і додати 2 краплі йоду. На кожен кущ необхідно по 1,5 літри такого підживлення. Смачних солодких огірків зав’яжеться багато, а сама рослина буде міцною і стійкою до різноманітних захворювань.

Чим підживити огірки під час росту й плодоношення

Підживлення для росту й розвитку. У цей період огірки найбільше потребують азоту й калію. Можна придбати спеціальні мінеральні суміші, а можна приготувати підживлення самостійно з курячого посліду чи гною. Візьміть по літрі гною та води, ретельно розмішайте, потім цю суміш розведіть у 10 літрах води. Додайте до підживлення літр попелу, добре перемішайте і полийте огірки.

У цей період огірки найбільше потребують азоту й калію. Можна придбати спеціальні мінеральні суміші, а можна приготувати підживлення самостійно з курячого посліду чи гною. Візьміть по літрі гною та води, ретельно розмішайте, потім цю суміш розведіть у 10 літрах води. Додайте до підживлення літр попелу, добре перемішайте і полийте огірки. Чим підживити огірки під час плодоношення. Щоб сформувалося багато зав’язі, а плоди добре визрівали, у цей часовий проміжок найкращим підживленням для огірків буде калій і фосфор. Для цього можна купувати суміш суперфосфату чи використовувати деревний попіл. Зола для огірків є прекрасним джерелом калію, зав’язь після такого підживлення буде рясною, плоди не гірчитимуть і будуть солодкими. Рекомендується раз на тиждень посипати ґрунт деревним попелом, а потім поливати ділянку з огірками водою, щоб він добре увібрався.

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