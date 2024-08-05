Чим підживити орхідею для ефективного результату: бюджетний рецепт зі старої газети, що варто спробувати

Щоб орхідеї щедро квітнули, їх слід вчасно і правильно підживлювати. Для цього не завжди потрібно витрачати кошти на магазинні добрива. Ви можете приготувати домашній засіб з доступних інгредієнтів.

Таке підживлення допоможе навіть тій орхідеї, яка вже починає засихати. Щоб приготувати поживне добриво знадобиться всього лише один інгредієнт, який є на кожній кухні. Мова йде про молоко.

Чому молоко настільки корисне для орхідей? Експерти виділяють одразу декілька причин. Насамперед, в молоці міститься азот, який провокує формування нових бутонів та зростання листя. Також в молоці є багато кальцію, завдяки якому зміцнюються стебло та коренева система. А ще в цьому напої міститься магній, який позитивно впливає на фотосинтез.

Як приготувати поживний розчин для орхідеї? Візьміть 1 ст. ложку коров'ячого молока (жирність повинна бути не менше 3,2-6%) та розведіть у 500 мл дощової чи відстояної води.

Слід також правильно поливати орхідею. Спочатку розмістіть горщик з квіткою у великому тазу чи мисці, а потім щедро полийте розчином. Зачекайте 15 хвилин, щоб стекла вся зайва рідина, а саме добриво встигло проникнути в кореневу систему. Після цього злийте те, що залишилося у горщику.

Таке підживлення експерти радять проводити хоча б один раз на місяць, а ще краще кожні два тижні. Тоді ви зможете отримати дійсно рясне квітіння. Молочний розчин також підходить для протирання листя. Для цього одну ложку молока змішайте з 2 ложками води, змочіть ватний диск і протріть поверхню листя. Такі дії допоможуть зробити його не лише блискучим, але й здоровим.

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