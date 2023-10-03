Чим підживити полуницю восени, чим категорично не можна підгодовувати рослину: поради садівників

Як і чим підживити полуницю восени, чому не можна використовувати для цього коров'як, настій кропиви.

Коли треба підживлювати поуницю

Фахівці стверджують, що підживлювати полуницю треба протягом усього періоду її вегетації, крім часу, коли вона цвіте і плодоносить.

Але найважливіше підживити полуницю восени. Чому це важливо?

Залежно від того, як і чим ви підживите полуницю восени, вона або порадує вас, або ні врожаєм наступного року. Саме в цей період закладається майбутній врожай, і рослина набирає силу, щоб пережити зиму.

Але осінь - це умовно, для звичайної, не ремонтантної полуниці, підживлення, які ми називаємо осінніми, починаються через кілька тижнів після плодоношення, а це приблизно липень.

Полуницю після плодоношення треба підживити двічі - через кілька тижнів після плодоношення, але не пізніше серпня та в кінці жовтня.

Найпопулярнішими серед садівників є такі органічні добрива, як пташиний послід, перепрілий коров’як, розчин свіжого гною. Всі ці добрива містять багато азоту, який стимулює зростання рослини.

Чим підживити полуницю восени, в жовтні

Для другого етапу осіннього підживлення ягоди ідеально підійдуть деревний попіл або спеціальні мінеральні добрива, які містять у великій кількості калій і фосфор, але не азот.

Чи можна поливати полуницю восени настоєм кропиви і коров'яком: поширена серед дачників помилка

У складі настою кропиви та коров'яку міститься велика кількість азоту. А він стимулює зростання листя й вусів, що в цей період для полуниці зовсім зайве. Восени закладаються квіткові бруньки, які відповідають за урожай наступного сезону.

Ось чому не варто застосовувати настій кропиви і коров'як, будь-які добрива - і органічні, і мінеральні, - які містять азот, для поливання полуничної "плантації" восени. Цієї помилки, на жаль, часто припускаються дачники.

Як підживити полуницю восени деревним попелом

Попіл можна розсипати біля коренів кущиків полуниці, і він буде не лише підживлювати полуницю, а й захищати її від шкідників.

Можна підживити розведеним попелом. Для цього 100-150 грамів попелу розводять у 10 літрах води. Під кожен кущ вносять пів літра цього добрива.

Добре провести сухе підживлення полуниці попелом, а через тиждень-два - "мокре".

Підживлення полуниці мінеральними добривами

Підживлювати мінеральнами добривами, які містять калій і фосфор, треба відповідно до інструкції виробника. Найкраще використовувати гранульовані добрива в сухому вигляді, але можна їх розчиняти.

Важливо знати, що підживлювати полуницю краще від другого року після її садіння. Такого підживлення вистачить на кілька років.

І головне, полуницю краще не підживлювати взагалі, ніж внести зайве добриво.

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