Чим підживити полуницю зразу після зими, щоб отримати гарний врожай

В яких випадкха потрібно підживлювати полуницю. раннью весною, які добрива використовувати

Для гарного врожаю полуниці не обов'язково підживлювати її кожної весни.

В яких випадках потрібно підживлювати полуницю весною

Якщо ви правильно доглядаєте за полуницею протягом року — відновлюєте родючість ґрунту, проводити мульчування, вчасно вносите органічні та мінеральні добрива восени, підживлювати полуницю весною не потрібно.

Весною підживити полуницю потрібно лише у тому випадку, якщо ґрунт виснажений, грядки полуниці — недоглянуті, за всіма ознаками помітно, що поживних речовин не вистачає.

Щоб отримати гарний врожай полуниці важливо як не перегодовувати кущики, так і слідкувати, щоб вона отримала всі поживні елементи. І краще недогодувати, ніж "перегодувати" рослину добривами, адже це позначається, в першу чергу на корисності ягід.

Враховувати особливості сорту та різновиду полуниці — ремонтантні та звичайні садові сорти потребують різного підходу до підживлення.

Важливо!. Підживлювати полуницю потрібно лише з другого, а часто – аж з третього року вирощування рослини.

Вносити добрива потрібно лише при температурі ґрунту вище +9°C, ввечері або в хмуру погоду, по попередньо зволоженій грядці

Чим підживити полуницю ранньою весною

На початку росту полуниці, після завершення всіх процедур ранньою весною, як то зняття укриття, обрізка, розпушення ґрунту, відновлення мульчі кущики рослини активно нарощують зелену масу, тому потребують азотних добрив. Якщо ґрунт виснажений, бідний, підживити полуницю азотом потрібно обов'язково. Орієнтуватися потрібно не на певні терміни, а на стан самих рослин.

Навесні, особливо коли мало опадів, бажано розчинити добрива у воді. На відміну від осені, внесення добрив у сухому вигляді в ґрунт менш ефективне. У випадку, коли вносяться сухі добрива в ґрунт, наступні два тижні потрібно уберегти полуницю від посухи та забезпечити зволоження ґрунту.

Для підживлення можна використовувати сечовину або інші швидкорозчинні азотні добрива, наприклад, аміачну селітру в концентрації – 1 ст. ложка добрива на 10 л води.

В органічному землеробстві альтернативою азотним мінеральним добривам можуть бути зелені добрива з кропиви, осоту, які розчиняють в пропорції 1 л настою на 1 відро води, настій гною, компосту, пташиного посліду (пропорція – 1 кг на 1 відро води з розведенням 1 л на відро води для поливу). Одне відро розчину потрібно використати на 10-20 кущиків полуниці

Читайте також: