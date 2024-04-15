Чим підживити редиску після сходів та утворення коренеплодів, особливості використання попелу

Підживлення редиски після сходів та формуванні корнеплодів: які мінеральні та органічні добрива потрібні

Вегетаційний період у редиски короткий - 18-40 днів, тому багато підживлення рослина не потребує. Якщо перед посівом удобрити грунт, то підгодовувати редис не потрібно. А якщо ж редиску висівають на місці, де вже росла якась культура, і ніякі добрива не вносили перед посівом, то редиску для гарного врожаю обов'язково потрібно підгодовувати.

Коли та чим підгодовувати редиску після посіву

Якщо добрива не вносили у ґрунт до посіву редиски, щоб плоди не були порожнистими, для гарного врожаю, підживити редиску бажано у два етапи.

Приблизно через тиждень, після сходів, коли з'являться перші пару листочків. У підгодівлі повинен переважати азот.

Коли почнуть формуватися коренеплоди, десь через 7-10 днів після першого підживлення проводять другу підгодівлю, переважно калієм та фосфором.

Увага, якщо ви пропустили першу підгодівлю, і вже почав формуватися коренеплід, азотовмісне добриво не потрібно вносити, інакше буде багато зеленої маси замість коренеплодів. В такому випадку потрібно удобрити рослину лише фосфорно-калійним добривом.

Органічні добрива для підживлення редиски

Мінеральні добрива можна і краще замінити органічними.

Замість азотовмісних добрив можна підживити редиску настоєм кропиви, пташиного посліду, коров’яку. Жменю перегною розчинити у відрі води та полити такою рідиною редис. Перегній або компост є джерелом всіх поживних елементів з великою кількістю азоту.

Фосфорно-калійну підгодівлю можна замінити попелом. В ньому крім фосфору та калію міститься майже вся таблиця Менделєєва. А азоту, який не потрібний в період формування коренеплоду, не має.

Розчиніть одну склянку попелу у відрі води, дайте настоятися добу та полийте розчином редиску. Можна також просто припудрити мокре листя редиски золою.

Особливості використання попелу для підживлення редиски: не всі про це знають

Якщо ґрунт на ділянці кислий, використовувати золу — погана ідея. Немає жодного сенсу, бо вона зробить ґрунт лужним.

Якщо золу вносити у ґрунт після нещодавнього підживлення аміачною селітрою та карбамідом, внаслідок реакції, яка відбудеться, азот, який є у попелі, буде нейтралізований, рослина його не отримає. Щоб цього не сталося, інтервал між внесенням цих речовин повинен становити не менше 4 тижнів.

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