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Чим підживити редиску після сходів та утворення коренеплодів, особливості використання попелу

Чим підживити редиску після сходів та утворення коренеплодів, особливості використання попелу

Чим підживити дорослу редиску

Підживлення редиски після сходів та формуванні корнеплодів: які мінеральні та органічні добрива потрібні

Вегетаційний період у редиски короткий - 18-40 днів,  тому багато підживлення рослина не потребує. Якщо перед посівом удобрити грунт, то підгодовувати редис  не потрібно. А якщо ж редиску висівають на місці, де вже росла якась культура, і ніякі добрива не вносили перед посівом, то редиску для гарного врожаю обов'язково потрібно підгодовувати.

Коли та чим підгодовувати редиску після посіву

Якщо добрива не вносили у ґрунт до посіву редиски, щоб плоди не були порожнистими, для гарного врожаю, підживити редиску бажано у два етапи.

  • Приблизно через тиждень, після сходів, коли з'являться перші пару листочків. У підгодівлі повинен переважати азот.  
  • Коли почнуть формуватися коренеплоди, десь через 7-10 днів після першого підживлення проводять другу підгодівлю, переважно калієм та фосфором.

Увага, якщо ви пропустили першу підгодівлю, і вже почав формуватися коренеплід, азотовмісне добриво не потрібно вносити,  інакше буде багато зеленої маси замість коренеплодів. В такому випадку потрібно удобрити рослину  лише фосфорно-калійним добривом.

Органічні добрива для підживлення редиски

Мінеральні добрива можна і краще замінити  органічними. 

Замість азотовмісних добрив можна підживити редиску настоєм кропиви, пташиного посліду, коров’яку. Жменю перегною розчинити у відрі води та полити такою рідиною редис. Перегній або компост є джерелом  всіх поживних елементів з великою кількістю азоту.

Фосфорно-калійну підгодівлю можна замінити  попелом. В ньому крім фосфору та калію міститься майже вся таблиця Менделєєва. А азоту, який не потрібний в період формування коренеплоду, не має.

Розчиніть одну склянку попелу у відрі води, дайте настоятися добу та полийте розчином редиску. Можна також просто припудрити мокре листя редиски золою.

Особливості використання попелу для підживлення редиски: не всі про це знають

Якщо ґрунт на ділянці  кислий, використовувати золу — погана ідея. Немає жодного сенсу, бо вона зробить ґрунт лужним.

Якщо золу вносити у ґрунт після нещодавнього підживлення аміачною селітрою та карбамідом, внаслідок реакції, яка відбудеться, азот, який є у попелі, буде нейтралізований,  рослина його не отримає.  Щоб цього не сталося, інтервал між внесенням цих речовин повинен становити не менше 4 тижнів. 

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