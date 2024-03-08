Чим підживити перець і помідори в перші місяці росту, щоб розсада була міцною й високоврожайною

Для городників гаряча пора настала ще наприкінці зими. Адже треба стільки всього зробити: виростити розсаду, підготувати земельну ділянку й запастися добривами. І вже зараз варто подумати, чим підживлювати свої перці й помідори, які ще сидять на підвіконнях, щоб вони не хворіли, добре росли й дали максимальний урожай. Досвідчені господарі знають, що найкращим підживленням для розсади буде органічне добриво, яке можна приготувати самостійно. Розповідаємо, чим найкраще підгодувати перець і помідори на початковому етапі росту, щоб розсада добре росла й дала великий урожай.

Чим підживити перець і помідори в перші місяці росту

Йод. Таке підживлення добре впливає на імунітет рослини. Ваші помідори й перці виростуть міцними й стійкими до різноманітних захворювань. Для цього треба взяти літр води, додати туди краплину йоду й полити розсаду.

Таке підживлення добре впливає на імунітет рослини. Ваші помідори й перці виростуть міцними й стійкими до різноманітних захворювань. Для цього треба взяти літр води, додати туди краплину йоду й полити розсаду. Бананові шкірки. Шкірки банана містять велику частку поживних речовин, тому така підкормка сприятиме росту й розвитку вашої розсади. Вона виросте міцною і стійкою до хвороб. Щоб приготувати таке підживлення, треба шкірки бананів висушити в духовці, перемолоти в порошок і посипати ним ґрунт під рослинами, а потім полити водою.

Шкірки банана містять велику частку поживних речовин, тому така підкормка сприятиме росту й розвитку вашої розсади. Вона виросте міцною і стійкою до хвороб. Щоб приготувати таке підживлення, треба шкірки бананів висушити в духовці, перемолоти в порошок і посипати ним ґрунт під рослинами, а потім полити водою. Перекис водню. Цей розчин добре впливає на підвищення імунітету помідорів та перцю. Розсада ростиме міцною й добре розвиватиметься. Для приготування підживлення треба взяти 2 літри чистої води кімнатної температури і розчинити в ній 2 столові ложки перекису водню. Цим розчином полийте й покропіть розсаду, таку процедуру треба повторити три рази перед висаджуванням рослин у відкритий ґрунт.

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