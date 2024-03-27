Чим підживити розсаду томатів, щоб вона була товстенькою і не витягувалася: найкращі розчини

Щоб отримати міцну і товстеньку розсаду помідорів, яка не буде витягуватися на новому місці, потрібно підживляти її спеціальними розчинами. Приготувати їх просто, а результат буде вже за 3-4 дні.

Без кореневого підживлення органікою неможливе зростання томатів. Поживні речовини збагачують розсаду, яка припиняє витягуватися і стає міцною. Ось які три розчини слід спробувати.

Дріжджі

Після підживлення розсади таким розчином, вона дійсно почне рости як на дріжджах. Добриво потрібне молодим рослинам не лише для гарного розвитку, але й для міцного здоров'я і високої врожайності.

Для його приготування візьміть відро теплої води (10 л), додайте 10 г сухих дріжджів та 500 г курячого посліду. Додатково можна внести 200-300 г деревної золи та 100-150 г цукру. Перемішайте і дайте розчину настоятися 3-4 дні. Після цього обов'язково процідіть, розведіть у воді (пропорції 1:10) та підлийте під корінь розсаду.

Курячий послід

Для інтенсивного зростання розсади томатів та її міцності, скористайтеся таким розчином. Його склад буде надзвичайно корисним для молодих помідорів. У відро покладіть 3 кг курячого посліду, заповність тару водою і дайте настоятися протягом 6-8 днів. Не забувайте періодично помішувати добриво. Перед використанням розчин проціджується, а потім розводиться у воді (пропорції 1:10) і підлийте розсаду.

Яєчна шкаралупа

Для розсади томатів яєчна шкаралупа має надзвичайну цінність. Вона стимулює її зростання, але при цьому не витягує. Також підвищується стійкість помідорів до хвороб і несприятливих погодніх умов.

Для приготування розчину візьміть 3 л теплої води, додайте подрібнену шкарлупу 4-5 яєць, настоюйте протягом 3-4 днів. Після цього процідіть і підлийте томати.

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