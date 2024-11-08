Чим підживлювати декабрист (різдвяник), як "оживити" рослину за допомогою апельсинового соку

Дкабрист, або різдзвяник, шлюмбергер цвіте, про що натякає його назва, у зимовий період, та якщо цього не відбувається, значить, щось не так із його доглядом. За умов поганого догляду, підживлення, у різдвяника починають опадати листя, він виглядає хворобливо.

Серед причин, чому декабрист втарчає листя - неправильний полив. Декабрист є сукулентом, тому вимагає особливого підходу до поливу. Як надмірний, так і недостатній полив може призвести до млявості, до опадання листя. Полив різдвяника повинен бути помірним, субстрат має бути злегка вологим, але не мокрим. Часто причиною в'янення квітки є загнивання коренів, як наслідок стоячої води в горщику. На вологість в горщику де росте декабрист може впливати і розмір горщика. Різдвяник має відносно невелику кореневу систему, тому великий об'єм землі може затримувати надлишок води і сприяти гнильним процесам.

Чутливий декабрист і до освітлення - щоб забезпечити йому правильне освітлення, він повинен стояти у світлому, але не сонячному місці з температурою близько 20 °C.

Після того, як умови вирощування декабриста покращились, фахівці рекомендують спробувати не звичний, природній спосіб підживлення та зміцнення рослини, а саме лікування декабриста апельсиновим соком. Апельсиновий сік

Після покращення умов вирощування, спробуйте природний метод зміцнення — «фруктове лікування» апельсиновим соком. Апельсиновий сік містить вітаміни та поживні речовини, які простимулюють ріст різдвяника та його цвітіння.

Як підживити, стимулювати декабрист апельсиновим соком

Фахівці радять як протирати листя рослини апельсиновим соком, так і поливати ним.

Щоб нанести сік на листя, змоченою у соку ватною паличкою обережно протріть верхівки пагонів. Це зміцнить місця, де будуть формуватися нові бруньки.

Розведіть сік у невеликій кількості води та полийте ним рослину. Не заливайте рослину соком, для поливу потрібна мінімальна кількість рідини.

Після обробки апельсиновим соком поливайте декабрист раз на тиждень, підтримуйте грунт злегка вологим. Розмістіть різдвяник у світлому місці, уникаючи прямих сонячних променів і протягів -- рослина віддячить гарним цвітінням.

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