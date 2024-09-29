Чим підживлювати восени дерева й кущі, щоб добре перезимували й рясно плодоносили

З настанням холодів рослини припиняють активно рости й переходять до фази спокою, тому їм потрібні такі добрива, які б не активували вегетацію.

Восени садові дерева та кущі також потребують підживлення, адже їхня здатність вбирати з ґрунту необхідні корисні речовини та вологу погіршується. А добрива допоможуть накопичити поживні речовини в кореневій системі, що допоможе рослинам добре перезимувати й рясно плодоносити наступного сезону. Розповідаємо, якими добривами найкраще підживлювати осінній сад, а від яких краще відмовитися.

Якими добривами не можна підживлювати рослини восени

Осінні добрива повинні бути різноманітними, однак не варто вносити під плодово-ягідні дерева й кущі та багаторічні рослини азотні підживлення. Оскільки азот провокує вегетацію рослини, починає рости зелень, можуть з’являтися бутони. А це небезпечно для культур у холодну пору року, вони можуть просто замерзнути.

Які добрива краще вибирати для дерев та кущів восени

Фосфорно-калійні добрива. Це підживлення вважається найкращим для дерев, кущів, квітників, озимих та багаторічних культур тощо. Якщо ви користуєтеся готовими добривами, їх треба вносити, дотримуючись інструкції. Вони мають збалансований склад для різноманітних культур і забезпечують накопичення поживних речовин у кореневій системі рослин.

Це підживлення вважається найкращим для дерев, кущів, квітників, озимих та багаторічних культур тощо. Якщо ви користуєтеся готовими добривами, їх треба вносити, дотримуючись інструкції. Вони мають збалансований склад для різноманітних культур і забезпечують накопичення поживних речовин у кореневій системі рослин. Органічні добрива – гній, пташиний послід, зола, перегній, компост чи торф. Такі добрива не лише живлять рослини, а й поліпшують структуру ґрунту.

– гній, пташиний послід, зола, перегній, компост чи торф. Такі добрива не лише живлять рослини, а й поліпшують структуру ґрунту. Суперфосфатні добрива. Це гарне підживлення для ягідних кущів, яке допомагає розвиватися молодому корінню за рахунок невеликої частки азоту. Якщо ви вносили під кущі азотні добрива упродовж літнього сезону, тоді треба використовувати калійно-фосфорні добрива без умісту цього компоненту.

У якому вигляді найкраще вносити добрива восени

Плодові дерева краще підживлювати з середини вересня до середини жовтня з поливом та перекопуванням пристовбурного кола.

краще підживлювати з середини вересня до середини жовтня з поливом та перекопуванням пристовбурного кола. Аґрус і смородину підживлюють наприкінці вересня одноразово у сухому чи рідкому вигляді. Малину необхідно удобрювати в середині жовтня рідкими добривами чи перегноєм.

підживлюють наприкінці вересня одноразово у сухому чи рідкому вигляді. Малину необхідно удобрювати в середині жовтня рідкими добривами чи перегноєм. Багаторічні рослини та трояндові кущі також треба підживлювати восени. Якщо погода дощова, під кожен кущ треба внести калійно-фосфорні добрива у сухому вигляді. Якщо осінь посушлива, краще полити рослини під корінь рідким підживленням, щоб вони могли краще увібрати поживні речовини.

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