Чим почистити раковину з нержавіючої сталі, щоб блищала, неначе нова

Догляд за такою мийкою досить непростий, адже її поверхня з часом стає тьмяною і покривається вапняним нальотом.

Як правильно доглядати за раковиною із нержавіючої сталі

Є кілька нюансів, пов’язаних із чищенням раковини із нержавіючої сталі, про які варто пам’ятати.

Не можна застосовувати для чищення мийки з нержавіючої сталі абразивні засоби, відбілювачі та засоби з високою концентрацією кислот.

Заборонено мити раковину залізною губкою чи щіткою.

Якщо ігнорувати ці поради, на мийці з’являться подряпини і вона швидко втратить свій первозданний вигляд

Як доглядати за раковиною із нержавіючої сталі, щоб вона не тьмяніла

Волога ганчірка. Якщо мийка не має застарілих забруднень, то її достатньо протерти вологою чистою ганчіркою. Така проста процедура допомагає у більшості випадків. Якщо раковина має якісь візерунки, то можна пройтися ще сухою ганчіркою, щоб поверхня мала сяючий вигляд.

Якщо мийка не має застарілих забруднень, то її достатньо протерти вологою чистою ганчіркою. Така проста процедура допомагає у більшості випадків. Якщо раковина має якісь візерунки, то можна пройтися ще сухою ганчіркою, щоб поверхня мала сяючий вигляд. Оцет – найбільш ефективніший засіб для миття раковини із нержавіючої сталі. Він ефективно бореться із в’їдливими плямами від жиру та вапняним нальотом. Спочатку треба приготувати розчин для миття, додайте одну частину оцту на дві частини води. Нанесіть отриману суміш на м’яку тканину, також підійдуть звичайний рушник чи ганчірка для посуду. Ретельно протріть поверхню мийки, але уникайте довготривалого контакту оцту з поверхнею. Потім протріть поверхню чистою ганчіркою до повного висихання.

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