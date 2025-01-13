Чим помити підлогу, щоб блищала цілий тиждень: не залишиться розводів чи сміття

Для деяких людей підтримувати підлогу чистою в усій квартирі протягом тижня може здатися складним завданням, але можна дещо додати в воду, щоб підлога блищала.

Підготовка підлоги до прибирання

Перш ніж почати мити підлогу, важливо її правильно підготувати. Хоча цей етап може видаватися неважливим, не пропускайте його. Спочатку підметіть підлогу або пропилососьте її.

Це дозволить вам прибрати пил, бруд і дрібні частки, які можуть призвести до утворення розводів чи навіть подряпин під час миття. Навіть якщо підлога здається чистою, краще все ж пройтися по ній віником чи пилососом для цілковитої впевненості.

Оптимальний розчин для миття підлоги

Багато хто думає, що для миття підлоги достатньо лише чистої води, але це не зовсім так. Якщо використовувати деякі прості інгредієнти, результат буде набагато кращим.

Ось рецепт ефективного розчину для миття підлоги. У 3-5 літрах води (кількість залежить від розміру площі) розчиніть одну столову ложку оцту, який додасть блиску та дезінфікує поверхню, одну чайну ложку соди для нейтралізації запахів і стільки ж рідкого мила або засобу для миття посуду для боротьби з плямами.

Правильна техніка миття підлоги

Не менш важливим є не тільки те, чим ви миєте підлогу, а й як саме. Щоб уникнути розводів, не використовуйте кругові рухи. Краще мити підлогу в одному напрямку – від одного краю до іншого. Так ви уникнете слідів і рівномірно розподілите очищувальний розчин по всій поверхні.

Сушіння підлоги

Після миття підлоги зачекайте, поки вона висохне. Щоб цей процес ішов швидше, можна трохи відчинити вікна і забезпечити потік свіжого повітря.

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