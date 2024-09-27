Чим помити вікна, щоб не було розводів і плям: несподіваний лайфгак, про який ніхто не знає

Восени українські господині займаються генеральним прибиранням і миттям вікон. Щоб віконне скло сяяло чистотою впродовж кількох місяців, кмітливі жінки мають кілька секретів, якими радо поділилися. Розповідаємо про неочікуваний лайфгак із чайними пакетиками та ще про кілька підручних засобів, які допоможуть вимити вікна, не залишаючи плям і розводів.

Як помити вікна підручними засобами, щоб не було розводів

Чайні пакети. Не викидайте використані пакетики чаю, вони знадобляться вам для миття вікон, але потрібні ті, що без барвників та інших додатків. Для приготування мийного засобу знадобиться 15 пакетиків. Замочіть їх у теплій воді, доки вона не стане темно-коричневою. Потім треба перелити настій до пляшки з пульверизатором і розбризкати на віконне скло. Витирати вікна краще газетою, вона не залишатиме ворсинок і має жорсткішу структуру, що допоможе натерти скло до блиску, не залишаючи розводів.

Не викидайте використані пакетики чаю, вони знадобляться вам для миття вікон, але потрібні ті, що без барвників та інших додатків. Для приготування мийного засобу знадобиться 15 пакетиків. Замочіть їх у теплій воді, доки вона не стане темно-коричневою. Потім треба перелити настій до пляшки з пульверизатором і розбризкати на віконне скло. Витирати вікна краще газетою, вона не залишатиме ворсинок і має жорсткішу структуру, що допоможе натерти скло до блиску, не залишаючи розводів. Оцет. Мийний засіб на основі оцту також не залишає розводів, а ще відганятиме своїм різким запахом комах від скла. Тому його можна вважати мультифункціональним. Змішайте 200 грамів води і 50 грамів оцту, нанесіть суміш на вікна за допомогою розпилювача. Потім витріть скло насухо м’якою тканиною чи серветками.

Мийний засіб на основі оцту також не залишає розводів, а ще відганятиме своїм різким запахом комах від скла. Тому його можна вважати мультифункціональним. Змішайте 200 грамів води і 50 грамів оцту, нанесіть суміш на вікна за допомогою розпилювача. Потім витріть скло насухо м’якою тканиною чи серветками. Лимонний сік. Якщо немає оцту, його можна замінити лимонною кислотою або соком. Щоб приготувати мийний засіб, розчиніть 50 грамів лимонного соку у склянці теплої води. Розприскайте суміш на віконне скло за допомогою пульверизатора і протріть м’якою ганчіркою чи мікрофіброю. Такий засіб ще й наповнюватиме ваш дім приємним цитрусовим ароматом.

Якщо немає оцту, його можна замінити лимонною кислотою або соком. Щоб приготувати мийний засіб, розчиніть 50 грамів лимонного соку у склянці теплої води. Розприскайте суміш на віконне скло за допомогою пульверизатора і протріть м’якою ганчіркою чи мікрофіброю. Такий засіб ще й наповнюватиме ваш дім приємним цитрусовим ароматом. Крохмаль. Можливо, цей спосіб здається доволі дивним, але крохмаль чудово справляється навіть із дуже забрудненими вікнами. Для приготування розчину треба взяти столову ложку крохмалю та літр води, все ретельно перемішати. Нанесіть розчин на вікна губкою, добре протріть і залиште до повного висихання. Потім витріть скло сухою тканиною або газетою. Результат вас приємно здивує – вікна сяятимуть чистотою впродовж кількох місяців, адже крохмаль створює захисну плівку від бруду й пилу.

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