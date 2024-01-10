Чим посипати доріжки біля дому і позбутися льоду: спойлер — підійде не лише сіль

Найбільш популярним способом позбутися льоду на доріжках є сіль. Під її впливом поверхня льоду поступово розчиняється і перетворюється на воду. До речі, солона вода замерзає лише тоді, коли температура опускається до -60 градусів.

Боротьба з льодом на доріжках за допомогою солі має свої недоліки. Насамперед, надлишок цього продукту в ґрунті шкодить рослинам і тваринам. Тому варто обережно посипати нею доріжки, намагаючись не потрапити на місця, де росте зелень. Також слід переконатися, що до цієї території не будуть мати доступ тварини.

Щоб процес розтанення льоду пришвидшити, побризкайте теплу воду на ділянки, де ви розсипали сіль. Зачекайте приблизно 15 хвилин і приберіть суміш лопатою. Якщо цього не зробити все знову може замерзнути.

Ще одним способом, який допомагає боротися з льодом на доріжках, є використання алкоголю. Спирт замерзає за температури -50 градусів. Тому він пришвидшує танення льоду і запобігає його утворенню у майбутньому.

Візьміть пульверизатор, налийте в пляшку воду та ізопропіловий спирт у пропорції 1:1, розпиліть суміш на лід, зачекайте 15-30 хвилин, а потім приберіть лід, який розтанув, металевою лопатою.

Якщо крига не піддається вашим маніпулюванням, дочекайтеся найтеплішої години дня, візьміть гарячу воду (окріп) і полийте нею ділянку. Можете додатково змішати воду зі столовим оцетом (1:1) і полити зледенілу доріжку. Потрібно зачекати всього кілька хвилн, а потім розчистити все лопатою.

Цікавий, але досить ефективний спосіб — використати розсіл, який залишився після солоних огірків. Завдяки великій кількості солі він допоможе розтопити лід за температури повітря до -21 градусів. Також можна заздалегідь (до початку снігопаду) полити доріжки розсолом і тоді лід просто не утвориться.

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