Чим розбавити згущене молоко, щоб отримати ніжний і смачний крем на торт: тільки не вершкове масло

Ще за часів СРСР найпоширенішим і смачним кремом для домашніх тортів була комбінація згущеного молока та вершкового масла. Це справді смачно, але сьогодні є більш ніжні та густі варіанти для прошарків і просочення коржів та бісквітів.

Для приготування цього крему потрібно 200 мл згущеного молока (як звичайного, так і вареного), 500 г вершкового сиру та 70 г цукрової пудри.

Спочатку охолодіть вершковий сир, а потім збивайте його з цукровою пудрою до однорідної маси. Поступово додавайте згущене молоко, продовжуючи збивати до тих пір, поки не отримаєте легку, повітряну консистенцію.

Готовий крем не має характерного сирного присмаку та кислинки, а виходить дуже ніжним, солодким і з вираженим вершковим смаком. Для його приготування не потрібно витрачати час на збивання вершків до жорстких піків.

Такий крем ідеально підходить для прошарку тортів, тістечок, капкейків або для декорування десертів завдяки своїй густині. Насолоджуйтесь!

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