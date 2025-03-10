Чим швидко помити посуд, якщо закінчився мийний засіб: лайфгаки для господинь

Із цих простих інгредієнтів, що є в кожному домі, можна власноруч приготувати засіб для миття посуду, який буде не менш ефективним за магазинні гелі.

Миття посуду – це щоденна рутина, яка вимагає купи сил та часу. Особливо коли доводиться мити від жиру й застарілого нагару каструлі та сковорідки. Часто буває так, що раптом гель для миття закінчується, а йти до магазину немає часу. Втім, є кілька засобів, яким користувалися ще наші мами й бабусі, коли не було спеціальних мийних гелів. А щоб їх зробити, треба кілька інгредієнтів, які неодмінно є у вашому домі.

Як приготувати засіб для миття посуду власноруч: корисні поради

Мило, сода й гірчиця. Для цього треба взяти шматок господарського мила, пів літра води, дві столові ложки соди і дві столові ложки гірчичного порошку. Закип’ятіть воду і зніміть з вогню, додайте в каструлю натерте мило, гірчицю й соду. Ретельно розмішайте суміш, щоб мило повністю розчинилося і дайте охолонути. Потім засіб можна залити у пляшку з дозатором і використовувати для миття посуду та прибирання.

Для цього треба взяти шматок господарського мила, пів літра води, дві столові ложки соди і дві столові ложки гірчичного порошку. Закип’ятіть воду і зніміть з вогню, додайте в каструлю натерте мило, гірчицю й соду. Ретельно розмішайте суміш, щоб мило повністю розчинилося і дайте охолонути. Потім засіб можна залити у пляшку з дозатором і використовувати для миття посуду та прибирання. Оцет. У такий спосіб дуже легко почистити нагар на каструлях і сковорідках. Для цього необхідно приготувати розчин із оцту й води у пропорції 1:1, залити суміш у брудний посуд і прокип’ятити. Коли бруд почне відходити від стінок, його залишки необхідно змити губкою, а потім ретельно прополоскати чистою водою. Така суміш на відмінно впорається також із жирним посудом.

У такий спосіб дуже легко почистити нагар на каструлях і сковорідках. Для цього необхідно приготувати розчин із оцту й води у пропорції 1:1, залити суміш у брудний посуд і прокип’ятити. Коли бруд почне відходити від стінок, його залишки необхідно змити губкою, а потім ретельно прополоскати чистою водою. Така суміш на відмінно впорається також із жирним посудом. Сода і перекис водню. Щоб приготувати мийний засіб, треба взяти 200 грамів гарячої води, столову ложку перекису і столову ложку соди. Все ретельно перемішайте, щоб сода повністю розчинилася. Цю рідину перелийте у пляшку з дозатором і використовуйте для миття посуду.

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