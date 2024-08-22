Чим швидко відіпрати плями від поту: копійчані засоби, які допоможуть позбутися жовтизни

Плями від поту відіпрати доволі непросто, втім, кмітливі господині поділилися дієвими методами, які на відмінно впораються з проблемою.
Розповідаємо, як швидко випрати жовті плями від поту на одязі за допомогою підручних засобів.
Як швидко позбутися жовтих слідів на одязі: корисні лайфгаки
- Господарське мило. Воно містить луги, які допомагають розчинити молекули поту й жиру. Намочіть забруднені ділянки та натріть господарським милом, залиште засіб відпрацьовувати на 20-30 хвилин. Потім потріть плями руками або щіткою і виперіть, як зазвичай. Температура води не має бути більше ніж 50 градусів, бо жовтизна може залишитися на одязі.
- Сіль. Такий засіб підходить для тканин з льону, бавовни та шовку. Спочатку треба приготувати соляний розчин. Візьміть склянку теплої води та розчиніть у ній столову ложку солі, обробіть жовті ділянки розчином і залиште на годину. Потім виперіть, як зазвичай, у пральній машині. Щоб досягнути максимального ефекту, до соляного розчину можна додати чайну ложку нашатирного спирту. Нашатир також чудово розчиняє молекули поту і видаляє з тканини жовтизну.
- Сода. Для чищення плям треба приготувати пастоподібну суміш із соди. Додайте до неї трохи води, щоб утворилася паста, потім виверніть одяг і нанесіть засіб товстим шаром на всі забруднені ділянки, дайте речовині відпрацювати 20 хвилин. Потім прополощіть одяг і виперіть у пральній машині. Якщо жовті плями не зникли, повторіть процедуру ще раз. Не варто сушити одяг з жовтизною, бо вона ніколи більше не випереться.
- Сік лимона. Можна вивести жовті плями за допомогою свіжого лимонного соку, адже він має відбілювальні властивості, тому буде ідеальним варіантом для білої тканини. Вичавіть сік з половинки лимона та нанесіть на плями, зачекайте 30 хвилин. Потім треба потерти забруднення і прополоскати холодною водою. Після процедури покладіть одяг до пральної машини.
- Лимонна кислота. Змішайте одну чайну ложку засобу з водою та обробіть усі жовті плями. Залиште рідину відпрацьовувати на 40-60 хвилин. Потім потріть плями руками та виперіть, як зазвичай. Можна також замочити одяг на ніч у розчині з лимонної кислоти, щоб посилити ефект. На 5 літрів води треба додати дві столові ложки лимонної кислоти, замочити на ніч у цьому розчині одяг, а на ранок він стане ідеально білим.
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