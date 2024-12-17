Чим швидко відмити ламінат, лінолеум і паркет: три засоби для бездоганного блиску

Підтримання чистоти у своїй оселі – це безперервний процес, який вимагає купи зусиль та часу. Напевно, кожна господиня знає, що чиста підлога є ключовим фактором загального порядку в домі. А щоб забезпечити відмінний результат прибирання, під час вибору мийних засобів треба враховувати тип підлогового покриття. Розповідаємо, чим найкраще мити паркет, лінолеум і ламінат, щоб покриття упродовж довгих років було, як нове.

Як правильно мити паркет, ламінат і лінолеум: найкращі способи

Ламінат. Під час чищення ламінату необхідно уникати надмірної вологи, яка може призвести до його надування та пошкодження. Найкращим методом очищення цього покриття є пилосос із режимом для плитки або суха ганчірка. Якщо на поверхні є локальні забруднення, їх можна акуратно змити, наносячи мийний засіб безпосередньо на ламінат, а не на ганчірку.

Під час чищення ламінату необхідно уникати надмірної вологи, яка може призвести до його надування та пошкодження. Найкращим методом очищення цього покриття є пилосос із режимом для плитки або суха ганчірка. Якщо на поверхні є локальні забруднення, їх можна акуратно змити, наносячи мийний засіб безпосередньо на ламінат, а не на ганчірку. Лінолеум. У догляді за лінолеумом слід уникати використання засобів із кислотами, лугами й абразивними компонентами, які можуть пошкодити його поверхню. Перед миттям такого покриття треба ретельно підмести або пропилососити його, щоб не було сміття та піску. Потім необхідно приготувати розчин із невеликої кількості рідкого мила й води, розпорошити його на підлогу та протерти мікрофіброю.

У догляді за лінолеумом слід уникати використання засобів із кислотами, лугами й абразивними компонентами, які можуть пошкодити його поверхню. Перед миттям такого покриття треба ретельно підмести або пропилососити його, щоб не було сміття та піску. Потім необхідно приготувати розчин із невеликої кількості рідкого мила й води, розпорошити його на підлогу та протерти мікрофіброю. Паркет. По-перше, треба визначити тип паркетного покриття. Воскові паркетні підлоги вимагають особливої обережності і допускають тільки сухе прибирання – підмітання чи пилосос. Для інших видів паркету рекомендується використовувати м'які мийні засоби з нейтральним pH, розведені у воді. Такий розчин дасть змогу ефективно очистити поверхню, не пошкодивши дерев’яного покриття.

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