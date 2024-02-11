Чим удобрити ґрунт на городі навесні

Удобрюємо ґрунт на городі та в саду

Кінець зими та весна є особливо важливим періодом року для городників та садівників, коли закладаються основи майбутнього врожаю. Вже зовсім скоро розпочнеться новий городній сезон, потрібно подбати не лише про розсаду, а й про землю. Удобрюючи ґрунтовий шар у весняний період, можна забезпечити живленням рослину протягом усієї вегетації. Якщо це правильно зробити, поживних речовин має вистачити до осені.

Весняні добрива для саду та городу

Які добрива вносити навесні - органічні або мінеральні, кожен садівник вирішує сам, але найкращим варіантом вважається все ж таки комбінація двох видів.

Якщо удобрити ґрунт тільки органічними засобами, рослини можуть страждати від нестачі фосфору, азоту або калію, що може призвести до втрати врожаю.

Якими мінеральними добривами найкраще удобрювати ґрунт навесні

Калійні добрива позитивно впливають на розвитку кореневої системи, сприяють підвищенню стійкості рослин до посухи, хвороб, зимівлі.

Калійна сіль, це і є калій є неодмінною складовою росту рослин, підтримує їх здоров’я. Калій забезпечує рослину необхідною енергією для подолання стресових ситуацій, як-от перепади погоди, допомагає утримувати воду в клітинах рослин, що робить їх менш чутливими до періодів засухи.

Для підживлення кореневої системи, стимуляції цвітіння, формування плодів, достатньо буде розчинити одну чайну ложку цього засобу на відро води та цим розчином полити ґрунт.

Азотні добрива ефективні для будь-якого виду грунтів і добре розчиняються. Основна функція азотних добрив — це сприяти зростанню зеленої маси. На кожний квадратний метр слід використовувати 300-350 г добрива.

Застосування фосфатних добрив активізує обмінні процеси та формуванням сильної кормової системи. Не слід комбінувати фосфорне добриво разом із вапном та золою, оскільки перше втрачає свою ефективність. На один метр квадратний використовують 250 грамів добрива.

Комплексне добриво нітрофоска містить азот, фосфор і калій. Його можна використовувати двома способами — під корінь або як порошок на грядці.

Щоб приготувати розчин з комплексного добрива, потрібно розчинити дві столові ложки нітрофоски у відрі води та поливати рослини. Це особливо важливо в періоди активного росту та цвітіння. Розсипання порошку на грядці забезпечить рівномірний розподіл поживних речовин у ґрунті, що сприятиме створенню родючого середовища для сходів та молодих рослин.

Органічні добрива для ґрунту

Перевагою органічних добрив перед неорганічними є те, що вони поряд з підживленням рослини, покращують структуру важких ґрунтів. Земля збагачується природним гумусом, бактеріями, які беруть активну участь у засвоєнні мінеральних речовин рослинами.

До найпопулярніших видів органічних добрив відноситься:

Перегній. Навесні його додають у ґрунт перед посадкою і відразу закривають ґрунтом, через те, що органічні речовини швидко випаровуються. Підходить для всіх видів ґрунтів.

Торф. Належить до болотної органіки та переважно використовується для основи газону, а також у вигляді мульчі під яблуні та груші, яким не менше 3 років.

Пташиний послід. З цим добривом потрібно бути обережним, тому, що при недотриманні дози воно може нашкодити рослині. Перед застосуванням необхідно розводити водою.

Компост. До його складу можуть входити харчові відходи, вносять його під час підготовки ґрунту до посіву

Зола. Можна вносити будь-яку кількість даного добрива, оскільки рослиною використовується лише необхідна його частина. Вважається чудовим фосфорно-калійним підживленням, завдяки чому сприяє зниженню кислотності ґрунту. Єдиним мінусом є складність внесення, тому удобрювати золою слід у безвітряну погоду.

Гній. Це найширше використовується підживлення, яке збагачує землю великою кількістю корисних елементів. Перед його внесенням він повинен перепріти, тому що у свіжому вигляді застосовувати гній не рекомендується. Удобрюють гноєм земельну ділянку раз на чотири роки, а то і рідше.

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