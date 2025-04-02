Як прибрати жовтий наліт з сидіння унітазу / © Фото з відкритих джерел

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Під час прибирання туалету багато хто приділяє основну увагу унітазу, тоді як сидіння часто залишається без належного догляду. Водночас на його поверхні осідає не менше бактерій, ніж усередині чаші. Дехто просто протирає сидіння вологою ганчіркою, але такий підхід лише сприяє його швидкому пожовтінню.

Спроби відмити плями звичайним милом і щіткою зазвичай не дають результату, а сильнодіючі хімічні засоби можуть зіпсувати матеріал. У такій ситуації варто звернутися до більш безпечних, але не менш дієвих методів очищення, які допоможуть зберегти чистоту та охайний вигляд сидіння.

Чистота сидіння унітаза важлива не тільки для краси, але й для здоров'я. На відміну від чаші, до сидіння часто торкаються руками, тому воно може стати джерелом розповсюдження небезпечних бактерій.

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Проте просте протирання вологою ганчіркою не вирішує проблему бруду. З часом на сидінні з’являються жовті плями, від яких важко позбутися. Однак є кілька домашніх методів, які допоможуть ефективно відбілити сидіння унітаза.

Оцет добре справляється з жовтими плямами, але його різкий запах може заважати під час прибирання. Тому чому б не скористатися лимоном? Це природний і доступний спосіб відбілити сидіння унітаза. Розріжте лимон на дві частини, посипте його сіллю, а потім обробіть сидіння унітаза (можна замінити лимон на грейпфрут). Залиште на кілька хвилин, а потім протріть вологою ганчіркою (за потреби повторіть процес до повного усунення плям).

Комбінація лимонного соку і солі добре справляється з накипом і плямами, а також має відбілюючий ефект. Цей метод чудово бореться з жовтими плямами.

Крім способу з лимоном, є й інші ефективні методи, щоб сидіння унітаза залишалося ідеально чистим:

Сода — змішайте соду з водою, щоб отримати густу пасту. Нанесіть її на сидіння унітаза і залиште на 5-10 хвилин. Потім протріть губкою та змийте водою.

Лимонна кислота — розчиніть її у теплій воді і нанесіть на сидіння. Після кількох хвилин промийте водою і витріть насухо.

Зубна паста — використовуйте звичайну недорогу пасту без абразивних часток. Нанесіть її на сидіння, залиште на 15 хвилин, потім потріть м'якою щіткою і змийте теплою водою.

Перекис водню — змішайте з водою і розпиліть на сидіння. Залиште на кілька хвилин, потім протріть вологою тканиною. Ваше сидіння буде виглядати, як нове.

Звичайно, для очищення унітаза можна застосовувати й хімічні засоби. Але з ними слід бути надзвичайно обережними, оскільки, наприклад, відбілювачі, що містять хлор, можуть пошкодити матеріал сидіння.

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