Чим випрати речі в машинці, якщо немає порошку: ці засоби працюють ще краще

Такі підручні засоби екологічні, завжди є під рукою й не шкодитимуть пральній машинці.
Розповідаємо, чим найкраще випрати речі у пралці, якщо немає порошку.
Чим замінити порошок під час прання в машинці: найкращі натуральні засоби
- Харчова сода завжди є вдома, тому стане прекрасним альтернативним засобом для прання. Вона на відмінно впорається із жирними плямами, жовтизною та сірістю речей, а також уб’є неприємний запах. Харчова сода безпечна для всіх типів тканин і для пральної машинки. Якщо є бажання надати своїм речам легкого аромату, можна в соду капнути ефірної олії. Засіб найкраще засипати прямо до барабану у кількості 50-60 грамів.
- Гірчиця. Цей порошок прекрасно справляється із виведенням плям та інших забруднень. Особливо він буде ідеальним для вовняних та шовкових речей. Для прання в машинці треба взяти 50 грамів гірчиці й засипати прямо на білизну в барабані. Після такого засобу речі будуть м’якими й приємними на дотик, пахнутимуть чистотою та свіжістю. Варто знати, що температура прання має становити не більше 40 градусів.
- Лимонний сік. Ще один відмінний продукт, який працює не гірше, ніж пральний порошок. Вичавіть лимон чи два у склянку і розбавте його трьома склянками теплої води. Додайте засіб у відсік для порошку під час циклу прання. Сік лимона відбілить усі плями і надасть речам приємної свіжості. Не можна користуватися магазинним лимонним соком, бо плям лише стане більше. Замінити сік у разі потреби можна лише лимонною кислотою.
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