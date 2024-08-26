Чим вивести плями від горіха з рук: п'ять способів, які швидко допомагають

В період збирання та чищення волоських горіхів на руках часто з'являються плями, які не так вже й просто прибрати.

Чорні плями практично неможливо прибрати простою водою з-під крану, навіть якщо ви будете використовувати мило. Фахівці стверджують, що для очищення рук потрібно запам'ятати кілька лайфгаків.

Темне забарвлення після волоських горіхів зникне набагато швидше, якщо кілька разів помити посуд руками або випрати одяг. В такому разі будуть діяти засіб для миття посуду або порошок для прання, які досить ефективно справляються зі стійкими плямами, в тому числі чорним брудом від горіхів.

Щоб швидко відмити сліди, які з'явилися від чищення волоських горіхів, використовуйте сік лимона. Плід потрібно розрізати навпіл, а потім протерти серединкою шкіру рук в тих місцях, де вона була забруднена. Звичайно, щоб отримати найбільш помітний результат, слід повторити процедуру кілька разів.

Ще одним ефективним засобом для очищення рук є сік винограду. Потрібно розім'яти кілька стиглих ягідок і кашку, яка у вас вийшла, нанести на забруднені руки. Після цього обгорніть руки бинтом, зверху замотайте целофаном і залишіть на 20-25 хвилин. Після цієї процедури руки потрібно обов'язково помити.

З чорними плямами від волоських горіхів може впоратися господарське мило. Його потрібно натерти на терці, залити невеликою кількістю води, щоб вийшла сметаноподібна суміш. Потім нанести її на руки і залишити на 15 хвилин. Для кращого ефекту обгорніть целофаном. Коли приберете целофан, краще шкіру протерти зубною щіткою, але акуратно, щоб не пошкодити.

Позбутися забруднення допоможе ванночка для рук. Спочатку шкіру потрібно розпарити, потім очистити долоні пілінгом. Не забудьте змастити руки кремом для зволоження після закінчення процедури.

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