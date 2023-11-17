Чим задобрити символ Нового 2024 року: ці салати і закуски повинні бути на святковому столі

Якщо "задобрити" символ Нового року, можна розраховувати на щастя та успіх в усіх починаннях.

Вже зовсім скоро прийде Новий 2024 рік, символом якого буде Зелений Дерев'яний Дракон, тому вже потрібно подумати про вибір новорічних частувань. За допомогою страв, які будуть стояти на святковому столі, можна не лише порадувати гостей та своїх домашніх, але й задобрити та "приручити" символ прийдешнього року, щоб він став успішним і щасливим.

Дракон символізує енергію, силу, міць і пристрасть. Тому на новорічному столі обов'язково потрібно поставити пікантні страви, закуски з гострим перцем, наприклад, халапеньо чи чилі. Не менш актуальними будуть і деякі страви азіатської кухні. Адже в цій країні полюбляють додавати до страв імбир, соєвий соус, часник. Всі ці приправи якнайкраще передають "настрій" Дракона.

Крім гострого смаку Драконові також може сподобатися насичені та яскраві смаки. Тому, якщо ви хочете приготувати на святковий стіл салати, слід віддавати перевагу різнокольоровим стравам зі свіжими овочами, соковитими фруктами. Ви точно не промахнетесь, якщо поєднаєте буряк, моркву, апельсини, ківі, гранат та різні ягоди.

Такі салати не лише візуально виглядають цікаво і святково, але й будуть напрочуд гарно смакувати. Поєднання легкої кислинки овочів та солоду фруктів справить неабияке враження навіть на справжнього гурмана і порадує символ 2024 року.

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