Чим замінити цукор в каві: шість більш корисних для здоров'я альтернатив

Більшість українців вживають каву щодня. Тому, якщо ви вирішили відмовитися від цукру, який часто додають до цього напою, ми пропонуємо вам шість більш корисних альтернатив.

Мед

Це натуральний продукт, який містить велику кількість антиоксидантів. Він допоможе не лише покращити смак кави, але й підвищить імунітет. Для ранкового напою краще обирати чистий мед, адже він зберігає всі свої корисні властивості.

Стевія

Це один з найпопулярніших замінників цукру, який виготовляють з листя рослини. В ньому не міститься калорій, але він значно солодший за цукор. Найчастіше стевію продають у вигляді порошку, рідини або таблеток.

Кленовий сироп

Натуральний підсолоджувач з унікальним смаком та великою кількістю корисних мінералів. Зокрема, кленовий сироп містить марганець і цинк. Особливо ця альтернатива цукру сподобається тим, хто полюбляє карамельний смак кави.

Кориця або чорний перець

Якщо ви хочете спробувати щось нове, рекомендуємо додати до кави замість цукру корицю або чорний перець. Ці приправи додатково ще й принесуть більше користі вашому організму. Кориця регулює рівень цукру в крові, а чорний перець позитивно впливає на процес травлення.

Какао-порошок

Додавши до кави трішки какао-порошку, ви зробите її смак більш шоколадним. Ба більше, в какао міститься велика кількість антиоксидантів, а ще воно покращує настрій.

Ваніль

До кави рекомендовано додавати ванільний екстракт або натуральну ваніль. Вони дарують неповторний аромат та унікальний смак. А ще ваніль позитивно впливає на наш настрій, зменшуючи відчуття стресу.

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