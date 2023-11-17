Чим замінити колготки під джинсами взимку: модний лайфгак для мерзлячок

5 речей, які чудово замінять теплі колготи, не передавлюватимуть у талії, не викликатимуть подразнення шкіри та свербіж.

Коли холодно, хочеться вдягнути все, що є у шафі. Тому кожна модниця на зиму має про запас кілька теплих колгот, які одягаються під джинси чи інші брюки. Втім, такий варіант утеплення люблять далеко не всі. Оскільки колготи під джинсами передавлюють у зоні талії або спадають вниз. Також часто можуть викликати подразнення шкіри та свербіж, особливо коли є алергія на поліестер. Проте є чудовий вихід із цієї ситуації. Стилісти рекомендують аж п’ять речей, якими можна замінити колготи. Розповідаємо, як залишатися у теплі і заодно відмовитися від колготок під джинсами.

Раніше ми писали, які зимові светри будуть на піку модних трендів 2024-го.

Термобілизна

Чим замінити колготки під джинсами / Фото: pixabay.com

Ці тонкі, але утеплені легінси, добре облягають ногу і мають м’який широкий еластичний пояс на талії, він чудово тримається і не передавлюватиме. Тому такий варіант стане чудовою заміною колготам. Термобілизну навіть можна одягати під джинси-скінні, її не буде помітно.

Гольфи та гетри

Чим замінити колготки під джинсами / Фото: pixabay.com

Вовняні чи кашемірові вироби стануть прекрасним варіантом на зиму. Особливо якщо вам доводиться зранку в морозну погоду діставатися до роботи. Можна одягнути гетри чи гольфи під джинси, а зверху теплий довгий пуховик – і ви точно не замерзнете по дорозі в офіс. А на роботі ви зовсім не відчуватимете дискомфорту через колготи.

Джинси з начосом

Чим замінити колготки під джинсами / Фото: pixabay.com

Такі джинси нічим не відрізняються від звичайної моделі, але стануть чудовим варіантом для зимового холоду. Оскільки вони не пропускають холодне повітря і мають утеплення. Такі джинси ідеально підходять для прогулянок та активного відпочинку.

Вовняні штани

Чим замінити колготки під джинсами / Фото: pixabay.com

Це можуть бути класичні моделі, трендові трикотажні штани, наприклад, з кашеміру. Наразі продається безліч таких зимових костюмів із теплими брюками, тому утеплення не складе жодних труднощів. Такі штани чудово поєднуються із грубими черевиками або можна придбати трендові уггі.

Шкіряні штани

Чим замінити колготки під джинсами / Фото: pixabay.com

Тут варто звернути увагу на те, що підійде лише натуральна шкіра. Оскільки штучна вас не зігріватиме. Якщо ви бажаєте такий ефектний зимовий образ, тоді можна придбати шкіряні штани. Вони чудово зігріватимуть вас у морозну погоду, і ви не пітнітимете, оскільки шкіра добре пропускає повітря.

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