Чим замінити сіль у стравах: найкращі варіанти, про які мало хто знає

Напевно, ви будете здивовані, однак сіль також можна замінити, не зіпсувавши смак страви. А щоб правильно це зробити, треба знати кілька секретів.
Розповідаємо, що можна додати у страву замість солі, щоб не лише не зіпсувати її смак, а й значно покращити.
Чим замінити сіль у стравах: поради професійних кухарів
- Соєвий соус містить спеції та сіль, тому ним можна скористатися. Він буде ідеальним для перших і других страв, салатів, риби та м’яса. Однак варто враховувати, що його треба вживати не більше двох столових ложок на день. Також можна скористатися іншими соусами, що містять сіль.
- Сушені овочі. Наразі продається велика кількість наборів різноманітних сушених овочів, які містять у своєму складі сіль. Такі овочі стануть прекрасним інгредієнтом для будь-яких страв, бо зберігають користь, смак та аромат навіть у сушеному вигляді.
- Спеції також є прекрасними замінниками солі. Естрагон – пряний, пікантний і трохи пекучий. Майоран має пікантність та помірну гостроту, коріандр додає пікантності стравам, приємно пахне анісом і цитрусовими. Кмин досить терпкий, солодкувато-гострий на смак. Також підійдуть звичайні спеції – перець, кріп, петрушка, базилік, розмарин, куркума, паприка.
- Оцет також може замінити сіль, однак варто бути уважними, щоб не переборщити з кислотою. Найкраще брати не білий оцет, а яблучний, бальзамічний чи виноградний. Також можна брати сік лимона.
- Морські водорості містять багато солі, вітамінів та йоду, тому стануть не тільки гарним, а ще й корисним замінником солі. Водорості треба просушити, а потім подрібнити і цим порошком посипати страви.
- Мариновані овочі чи маринад. Якщо у вас залишився маринад від солоних огірків чи помідорів, його можна додавати замість солі. Також можна додавати подрібнені мариновані чи солоні огірки й помідори, щоб підсолити страву.
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