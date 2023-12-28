Чим замінити уколи ботоксу: копійчана маска, яка стирає зморшки зі шкіри обличчя

Цей продукт має омолоджуючий ефект, його застосовують у виробництві косметики.
Таку чудо-маску з ефектом омолодження можна зробити з насіння льону. Цей продукт вкрай ефективний як у професійній косметології, так і в домашніх умовах. Оскільки насіння льону впливає на шкіру як із середини, так і ззовні, даруючи їй молодість та красу. Розповідаємо, як зробити маску з насіння льону, яка захистить зрілу шкіру обличчя від зморшок, надавши їй пружності та еластичності.
Чим корисне насіння льону для шкіри обличчя
У професійній косметології повсемісно використовують насіння льону, оскільки воно має безперечний омолоджуючий ефект для зрілої шкіри. А все завдяки вмісту корисних мікроелементів, які зволожують, живлять та насичують шкіру.
До складу насіння льону входять такі вітаміни та мікроелементи:
- Вітаміни групи В, А, С, Е, К, А, D, PP.
- Мінерали – калій, кальцій, магній і натрій.
- Ряд поліненасичених жирних кислот – омега-З , омега-6 та омега-9.
- Протеїни, клітковина та ефірні олії.
Як зробити маску для обличчя з насіння льону: покрокова інструкція
- Вам знадобиться 300 грамів води і три столові ложки насіння льону. Насипте льон у каструлю й залийте чистою водою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
- Після цього варто проварити льон упродовж п’яти хвилин. Потім зніміть каструлю з вогню і дайте рідині охолонути.
- Нанесіть маску на обличчя масажними рухами знизу вгору, рухаючись від підборіддя до чола. Засіб на обличчі необхідно тримати упродовж 15 хвилин, а потім ретельно змити теплою водою.
- Маску варто наносити перед сном один раз на тиждень. Якщо зморшки вже достатньо глибокі, наносьте засіб кожні три дні.
- Щоб шкіра мала здоровий вигляд, маску рекомендовано поєднувати з масажем обличчя. Тоді ваша шкіра набуде рівного здорового сяяння.
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