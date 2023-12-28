Чим замінити уколи ботоксу: копійчана маска, яка стирає зморшки зі шкіри обличчя

Таку чудо-маску з ефектом омолодження можна зробити з насіння льону. Цей продукт вкрай ефективний як у професійній косметології, так і в домашніх умовах. Оскільки насіння льону впливає на шкіру як із середини, так і ззовні, даруючи їй молодість та красу. Розповідаємо, як зробити маску з насіння льону, яка захистить зрілу шкіру обличчя від зморшок, надавши їй пружності та еластичності.

Чим корисне насіння льону для шкіри обличчя

У професійній косметології повсемісно використовують насіння льону, оскільки воно має безперечний омолоджуючий ефект для зрілої шкіри. А все завдяки вмісту корисних мікроелементів, які зволожують, живлять та насичують шкіру.

До складу насіння льону входять такі вітаміни та мікроелементи:

Вітаміни групи В, А, С, Е, К, А, D, PP.

Мінерали – калій, кальцій, магній і натрій.

Ряд поліненасичених жирних кислот – омега-З , омега-6 та омега-9.

Протеїни, клітковина та ефірні олії.

Як зробити маску для обличчя з насіння льону: покрокова інструкція

Вам знадобиться 300 грамів води і три столові ложки насіння льону. Насипте льон у каструлю й залийте чистою водою, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього варто проварити льон упродовж п’яти хвилин. Потім зніміть каструлю з вогню і дайте рідині охолонути. Нанесіть маску на обличчя масажними рухами знизу вгору, рухаючись від підборіддя до чола. Засіб на обличчі необхідно тримати упродовж 15 хвилин, а потім ретельно змити теплою водою. Маску варто наносити перед сном один раз на тиждень. Якщо зморшки вже достатньо глибокі, наносьте засіб кожні три дні. Щоб шкіра мала здоровий вигляд, маску рекомендовано поєднувати з масажем обличчя. Тоді ваша шкіра набуде рівного здорового сяяння.

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