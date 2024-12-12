Чим змастити курку, щоб вийшла золотиста скоринка: три продукти, які вам допоможуть

Щоб у вас вийшла апетитна курочка з золотистою скоринкою, потрібно запам'ятати кілька важливих секретів.

Найкращий продукт для створення золотистої скоринки, на думку кулінарів, – це мед. Якщо ви додасте його, то можете бути впевненими, що курка матиме пікантний смак і після запікання буде хрумкою та апетитною.

Спочатку поставте курку на запікання до духовки, а коли час приготування вже наближатиметься до завершення, витягніть її та щедро змастіть шкірку шаром меду. Тоді поверніть до духовки ще на 15 хвилин. Якщо у вас надто густий мед, попередньо треба розвести його з водою, щоб можна було з легкістю нанести.

Якщо ви через будь-які причини не хочете або не можете використовувати мед, можете замінити його на сіль. Вона також допоможе отримати ідеальну скоринку. Спочатку посипте сіль рівномірним шаром на деко, потім зверху викладіть курку – і можете сподіватися на хрумкий результат.

Несподівана порада полягає в тому, щоб додати до маринаду, який ви використовуєте для курки, 0,5 ч. л. розпушувача. Хоча це й нетрадиційний метод, проте він допомагає значно покращити її смак та отримати ідеальну скоринку.

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