Чим знищити бур’яни, які проросли між тротуарною плиткою: трави не буде до 3 років

Існує безліч видів боротьби з бур’янами, які проростають між тротуарною плиткою – від гербіцидів до шпаклівок. Але досвідчені господарі надають перевагу екологічним методам, які так само дієві, як і хімічні засоби. Проте не шкодять ґрунту чи іншим рослинам, які можуть знаходитися поруч. Розповідаємо, які найкращі народні методи у боротьбі з бур’янами, що ростуть між тротуарною плиткою.

Як знищити бур’яни між тротуарною плиткою за допомогою підручних засобів

Окріп. Такий спосіб здається простим, але він вкрай ефективний. Просто обдайте окропом бур’яни – і вони не ростимуть, бо гаряча вода їх обпалить.

Такий спосіб здається простим, але він вкрай ефективний. Просто обдайте окропом бур’яни – і вони не ростимуть, бо гаряча вода їх обпалить. Сіль. Щоб швидко й надовго позбутися бур’янів, треба приготувати сольовий розчин. Для цього візьміть склянку солі й розчиніть у трьох склянках гарячої води. А ще можна посипати сіллю ті ділянки, де проросла трава.

Щоб швидко й надовго позбутися бур’янів, треба приготувати сольовий розчин. Для цього візьміть склянку солі й розчиніть у трьох склянках гарячої води. А ще можна посипати сіллю ті ділянки, де проросла трава. Харчова сода. Це також один із дієвих способів, який допоможе швидко знищити бур’яни між тротуарною плиткою. Особливо добре вона працюватиме у важкодоступних вузьких місцях. Насипте соду в усі щілини – і трава зникне, неначе й не було.

Це також один із дієвих способів, який допоможе швидко знищити бур’яни між тротуарною плиткою. Особливо добре вона працюватиме у важкодоступних вузьких місцях. Насипте соду в усі щілини – і трава зникне, неначе й не було. Оцет і господарське мило. Якщо ви не знаєте, як швидко знищити бур’яни, така суміш на відмінно впорається з проблемою. Для приготування суміші візьміть натерте мило й оцет у рівних пропорціях, ретельно перемішайте і засипте у щілини між плиткою. Досвідчені господарі вважають цей метод найефективнішим, бо трава не росте після такої обробки до 3 років.

Якщо ви не знаєте, як швидко знищити бур’яни, така суміш на відмінно впорається з проблемою. Для приготування суміші візьміть натерте мило й оцет у рівних пропорціях, ретельно перемішайте і засипте у щілини між плиткою. Досвідчені господарі вважають цей метод найефективнішим, бо трава не росте після такої обробки до 3 років. Сода й оцет. Щоб знищити бур’яни на своєму подвір’ї, треба зробити простий розчин, який швидко упорається із травою. Для приготування засобу візьміть 3,5 літри води, 1,5 склянки соди і столову ложку оцту. Ретельно все перемішайте і обприскайте розчином бур’яни, але треба бути обережними, щоб засіб не потрапив на інші рослини, бо він їх спалить.

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