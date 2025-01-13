Чищення риби без ножа: як зробити домашній інструмент, який в рази спрощує неприємну процедуру

Чищення свіжої риби зазвичай не приносить задоволення. Це здебільшого пов’язано зі складністю роботи з деякими видами риби та значними витратами часу на сам процес. Дехто знімає луску за допомогою виделки, інші використовують звичайний ніж. Втім, існує зручний інструмент, який може суттєво прискорити та спростити очищення риби.

Фахівці розповіли, як створити зручний інструмент для чищення риби своїми руками. Всього за три хвилини ви зможете впоратися з цим процесом. А тому такий інструмент слід завжди тримати на кухні під рукою. Особливо, якщо ви і ваша родина полюбляєте страви з риби.

Щоб зробити цей простий інструмент, вам знадобляться три металеві кришки від пляшок та дерев’яний брусок. Кришки слід прибити до бруска цвяхами. Конструкцію можна виготовити як у вертикальному, так і в горизонтальному варіанті, залежно від потреб.

Існують й інші методи, щоб чищення риби без ножа пройшло без швидко і без проблем. Так дехто використовує для цієї цілі столову ложку. При цьому потрібно рухатися від хвоста до голови. Луска буде залишатися в ложці, а не розлітатиметься по всій кухні. Такий метод найкраще підходить для чищення риби з крупною лускою (короп чи карась). А ось для щуки чи окуня підійде терка для картоплі.

Також, кажуть експерти, свіжу рибу можна облити окропом, а потім зчистити луску пальцями чи дрібною теркою.

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