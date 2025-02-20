Чистота без зусиль: як зробити унітаз білосніжним без агресивних засобів

Щоб унітаз завжди залишався білосніжним і чистим, не обов’язково використовувати дорогі хімічні засоби.

Підтримувати унітаз білосніжним непросто, адже з часом на його стінках з’являється вапняний наліт. Якщо не чистити вчасно, він стає жовтим і стійким. Проте існують ефективні народні методи, які допоможуть повернути чистоту без агресивної хімії.

Про це пише 24 канал.

Одним із найпопулярніших засобів є звичайний столовий оцет. Він не тільки очищає, а й дезінфікує поверхню.

Як використовувати оцет для чищення унітаза:

розведіть оцет із водою у співвідношенні 1:1;

вилийте отриману суміш у унітаз і залиште на ніч;

вранці почистьте поверхню щіткою та залиште ще на 30 хвилин;

за потреби додайте харчову соду для посилення ефекту.

Такий метод допомагає не лише позбутися вапняного нальоту, а й усунути сечовий камінь.

Лимонна кислота – ще один ефективний варіант

Якщо оцет вам не підходить, спробуйте лимонну кислоту. Вона чудово розчиняє забруднення та робить поверхню унітаза ідеально чистою.

Засипте в унітаз 3-4 столові ложки лимонної кислоти. Залиште на кілька годин або на ніч. Почистьте унітаз щіткою та змийте водою.

Ще один перевірений метод – це поєднання оцту та соди.

Покрокова інструкція:

вилийте в унітаз 1-2 склянки оцту;

додайте 1 склянку соди;

зачекайте 15-30 хвилин;

очистьте унітаз щіткою та змийте.

Цей метод дозволяє швидко розчинити навіть стійкі забруднення.

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