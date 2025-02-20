Чистота без зусиль: як зробити унітаз білосніжним без агресивних засобів

Щоб унітаз завжди залишався білосніжним і чистим, не обов’язково використовувати дорогі хімічні засоби.
Підтримувати унітаз білосніжним непросто, адже з часом на його стінках з’являється вапняний наліт. Якщо не чистити вчасно, він стає жовтим і стійким. Проте існують ефективні народні методи, які допоможуть повернути чистоту без агресивної хімії.
Про це пише 24 канал.
Одним із найпопулярніших засобів є звичайний столовий оцет. Він не тільки очищає, а й дезінфікує поверхню.
Як використовувати оцет для чищення унітаза:
- розведіть оцет із водою у співвідношенні 1:1;
- вилийте отриману суміш у унітаз і залиште на ніч;
- вранці почистьте поверхню щіткою та залиште ще на 30 хвилин;
- за потреби додайте харчову соду для посилення ефекту.
Такий метод допомагає не лише позбутися вапняного нальоту, а й усунути сечовий камінь.
Лимонна кислота – ще один ефективний варіант
Якщо оцет вам не підходить, спробуйте лимонну кислоту. Вона чудово розчиняє забруднення та робить поверхню унітаза ідеально чистою.
- Засипте в унітаз 3-4 столові ложки лимонної кислоти.
- Залиште на кілька годин або на ніч.
- Почистьте унітаз щіткою та змийте водою.
Ще один перевірений метод – це поєднання оцту та соди.
Покрокова інструкція:
- вилийте в унітаз 1-2 склянки оцту;
- додайте 1 склянку соди;
- зачекайте 15-30 хвилин;
- очистьте унітаз щіткою та змийте.
Цей метод дозволяє швидко розчинити навіть стійкі забруднення.
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