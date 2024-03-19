Чистота забезпечена надовго: помийте вікна простим засобом і забудете про них на рік

Під час миття вікон на склі часто з'являються некрасиві розводи, які зводять нанівець усю роботу. Цієї проблеми можна уникнути за допомогою простого засобу, який є в кожній оселі.

Йдеться про йод. Якщо додати кілька крапель цього засобу у воду, яку ви використовуєте під час миття вікон, то він допоможе набагато швидше впоратися з різними забрудненнями. Водночас на склі не залишиться жодних плям чи розводів.

Як приготувати розчин для миття вікон? Візьміть 1 л теплої води і додайте 5-10 крапель йоду. Після того, як ви помили скло, його поверхню потрібно додатково протерти цим розчином, а вже наостанок пройтися ще зім'ятим папером. Поверхня залишиться ідеально чистою і не буде забруднюватися дуже довго.

Найчастіше вікна забруднюються після дощової погоди. На склі залишаються розводи, які припадають пилюкою і, коли вийде сонце, стають дуже помітними. Це надзвичайно дратує тих, хто звик ретельно прибирати в оселі.

Фахівці з прибирання стверджують, що цього не станеться, якщо після миття зафіксувати результат. Зробити це можна не лише за допомогою йоду. Вам може допомогти і крохмаль. В 1 л теплої води розведіть 1 ст. ложку картопляного крохмалю, добре перемішайте, перелийте в пульверизатор. Перед нанесенням на скло, струсніть ємність, а потім розпиліть розчин і дайте йому підсохнути. Коли скло стане сухим, протріть його сухим рушником чи тканиною з мікрофібри, поки поверхня не почне блищати.

Цікаво, що дехто пропонує замінити магазинний засіб для миття вікон чаєм. Мовляв, він добре відмиває пилюку та бруд. Для прибирання візьміть 1 склянку води і заваріть в ній чотири пакетики чорного чаю. Проте, пам'ятайте, що такий засіб можна наносити лише на скло, адже раму пластикових вікон він може пошкодити. На раму, кажуть професіонали, краще наносити розчин з 800 мл води з 1 розчиненою таблеткою для посудомийної машини.

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