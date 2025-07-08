Чого боїться хвощ / © Pixabay

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Хвощ є багаторічною рослиною, яка чимось схожа на невеличку ялинку. Вона відрізняється порожнистими жорсткими стеблами. Найбільша проблема полягає в тому, що коріння хвоща проникає в глиб на півтора метра, утворюючи під землею густу мережу. Хвощ постійно вбирає в себе поживні речовини, які необхідні городнім культурам, виділяючи при цьому компоненти, які заважають іншим рослинам зростати.

Як зрозуміти, що на городі завівся хвощ

Якщо ви помітили на своєму городі досить жосткі стебла, які зовні нагадують бамбук чи ялинку, які мають листочки, схожі на голки, ймовірно це саме хвощ. Зазвичай ця рослина полюбляє зростати у вологому важкому ґрунті в напівтіні.

Як тільки побачили перші ознаки хвоща, слід одразу починати боротьбу з ним. Він дуже швидко може поширитися по всій ділянці і тоді боротися з ним буде набагато важче.

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Як позбутися хвощу на грядках

Існують перевірені народні методи, які допоможуть вам позбутися на грядках цього бур’яна:

Оцет і сіль — розчин висушує наземну частину рослини, але не може вплинути на коріння. Для суміші підготуйте 100 г солі і 1 л 9% оцту. Харчова сода — вона змінює рівень кислотності, а тому ґрунт стає нестерпним для бур’яна. Для розчину необхідно взяти 10 л води і 100 г соди.

Які рослини є конкурентами хвоща

Ефективним методом боротьби з хвощем є висаджування рослин, які є для нього конкурентними. Вони виділяють з коріння речовини, які пригнічують зростання бур’яну. Особливу увагу слід звернути на гірчицю та люцерну.