Чого категорично не можна робити початківцям за кермом: поради інструктора

Що категорично не можна робити за кермом

Перші тижні та місяці за кермом — це час максимальної концентрації та навчання. Водії-початківці часто припускаються типових помилок, які можуть мати серйозні наслідки. Інструктори виділяють кілька категоричних «ні», що можуть врятувати життя у критичний момент.

Категорична заборона: різко викручувати кермо в екстреній ситуації

У момент небезпеки на дорозі — коли хтось раптово підрізає, виїжджає назустріч, чи навіть вибігає тварина — перша реакція багатьох водіїв, особливо початківців, це страх.

Страх штовхає на імпульсивні дії — різко крутити кермо вбік, намагаючись «утекти» від загрози. Але саме це — найнебезпечніше, що можна зробити.

Різке відхилення від курсу в стресовій ситуації майже завжди відбувається без точного розрахунку. Ви не встигаєте оцінити, що знаходиться зліва чи справа — бордюр, стовп, інша машина чи пішохід. Уникнувши однієї загрози, можна потрапити у ще більшу.

Що робити? Надзвичайно важливо, щоби водій, навіть відчуваючи страх, зберігав кермо в прямому положенні та гальмував по прямій лінії, наголошує українська інструкторка з водіння із 25-річним стажем Тетяна Могилецька. Пряма лінія — це контроль, це передбачуваність, це шанс уникнути аварії без зайвих ризиків. Навіть системи безпеки автомобіля, як-от ABS чи ESP, найефективніше працюють, коли авто рухається прямо.

Не скорочуйте безпечну дистанцію

Початківці часто недостатньо відчувають швидкість і гальмівний шлях. Категорично не можна їхати занадто близько до автомобіля попереду, особливо в місті або на високій швидкості. Завжди дотримуйтесь «правила трьох секунд» (або «двох корпусів»), щоб мати достатньо часу для реакції та гальмування, якщо попереду хтось різко зупиниться.

Не «вбивайте» педаль гальма

У паніці новачки часто різко втискають педаль гальма до підлоги (так зване «панічне гальмування»). Хоча сучасні системи ABS запобігають блокуванню коліс, такий різкий тиск може спричинити втрату контролю над автомобілем. Намагайтеся привчати себе до плавного, але рішучого натискання.

Ігнорування «сліпих зон»

Використовувати лише центральне дзеркало заднього виду — неприпустима помилка. Кожен автомобіль має «сліпі зони» (області, невидимі в дзеркалах), особливо при перешикуванні.

Категорично не можна змінювати смугу руху, не кинувши швидкого погляду через плече у напрямку повороту. Цей короткий рух голови може врятувати від зіткнення з мотоциклістом або автомобілем, який рухається трохи позаду і збоку.

Відволікання на гаджети та другорядні речі

Будь-яка дія, що відволікає ваш погляд від дороги на більше ніж дві секунди, є вкрай небезпечною. Категорично заборонено писати чи читати повідомлення за кермом.

Навіть такі, здавалося б, невинні дії, як пошук потрібної пісні на сенсорному екрані, переналаштування навігатора чи спілкування з пасажиром із поворотом голови, на швидкості 60 км/год перетворюють ваше авто на некеровану машину, яка сліпо проїжджає десятки метрів.

Запам’ятайте головне, керування автомобілем — це, перш за все, контроль і передбачуваність. Зберігайте дистанцію, використовуйте дзеркала, а в момент небезпеки тримайте кермо прямо. З часом страх мине, а правильні навички перейдуть у рефлекси.