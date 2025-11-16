Людина біжить до вас чи від вас: ця оптична ілюзія допоможе зрозуміти, який ваш тип мислення

Який у вас тип мислення: візуальний тест / © Mixnews

Оптичні ілюзії часто здаються просто цікавими картинками, однак саме вони здатні розкрити неочевидні особливості нашого мислення. У цій візуальній задачі важливо зрозуміти лише одне, куди рухається людина на зображенні — до вас чи від вас. Саме ця деталь підкаже, який стиль обробки інформації вам ближчий — аналітичний чи інтуїтивний.

Мозок — один із найзагадковіших органів, і вчені десятиліттями намагаються зрозуміти його особливості. Психологи часто умовно розділяють мислення на «чоловіче» та «жіноче», хоча насправді більшість людей поєднують риси обох типів. Саме на цьому ґрунтується ідея тесту: наше первинне сприйняття може відобразити домінуючу стратегію мислення.

Однією з найвідоміших праць на цю тему є книга «Стать мозку» Мойри Моар і Девіда Джессела. Автори дослідили відмінності у способах мислення, а також пояснили, чому багато з нас знаходяться між двома крайнощами — суто «аналітичним» і суто «інтуїтивним» стилями.

Ця ілюзія допомагає побачити, яка когнітивна стратегія є для вас домінуючою.

Оптична ілюзія / © Mixnews

Якщо ви побачили людину, яка біжить до вас

Це свідчить про те, що ваш мозок працює переважно в аналітичному режимі. Таке мислення традиційно називають «чоловічим».

Що це означає:

ви чудово вирішуєте конкретні завдання;

вмієте глибоко зосереджуватися на одній проблемі;

сильні у логічних операціях, аналізі, структуруванні інформації;

вам легше працювати поетапно, а не виконувати все одночасно.

Якщо ви концентруєтесь на чомусь одному, то робите це максимально ефективно. Такий стиль мислення допомагає у вивченні точних наук, плануванні, роботі з даними та складними системами.

Якщо ви побачили людину, яка біжить від вас

У цьому випадку ваш мозок працює переважно інтуїтивно — це тип мислення, який умовно називають «жіночим».

Що це означає:

ви швидко ухвалюєте рішення, але не імпульсивно, а опираючись на інтуїцію;

здатні виконувати багато завдань одночасно;

добре відчуваєте емоції, настрій інших і приховані підказки в різних ситуаціях;

маєте сильну пам’ять і вмієте бачити картину в цілому.

Цей стиль мислення допомагає у сферах, де важливі емпатія, передбачення, нестандартні підходи та швидке переключення між завданнями.