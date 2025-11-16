ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
2 хв

Людина біжить до вас чи від вас: ця оптична ілюзія допоможе зрозуміти, який ваш тип мислення

Як проста оптична ілюзія може підказати, який у вас тип мислення — більш «чоловічий» чи «жіночий».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який у вас тип мислення: візуальний тест

Який у вас тип мислення: візуальний тест / © Mixnews

Оптичні ілюзії часто здаються просто цікавими картинками, однак саме вони здатні розкрити неочевидні особливості нашого мислення. У цій візуальній задачі важливо зрозуміти лише одне, куди рухається людина на зображенні — до вас чи від вас. Саме ця деталь підкаже, який стиль обробки інформації вам ближчий — аналітичний чи інтуїтивний.

Мозок — один із найзагадковіших органів, і вчені десятиліттями намагаються зрозуміти його особливості. Психологи часто умовно розділяють мислення на «чоловіче» та «жіноче», хоча насправді більшість людей поєднують риси обох типів. Саме на цьому ґрунтується ідея тесту: наше первинне сприйняття може відобразити домінуючу стратегію мислення.

Однією з найвідоміших праць на цю тему є книга «Стать мозку» Мойри Моар і Девіда Джессела. Автори дослідили відмінності у способах мислення, а також пояснили, чому багато з нас знаходяться між двома крайнощами — суто «аналітичним» і суто «інтуїтивним» стилями.

Ця ілюзія допомагає побачити, яка когнітивна стратегія є для вас домінуючою.

Оптична ілюзія / © Mixnews

Оптична ілюзія / © Mixnews

Якщо ви побачили людину, яка біжить до вас

Це свідчить про те, що ваш мозок працює переважно в аналітичному режимі. Таке мислення традиційно називають «чоловічим».

Що це означає:

  • ви чудово вирішуєте конкретні завдання;

  • вмієте глибоко зосереджуватися на одній проблемі;

  • сильні у логічних операціях, аналізі, структуруванні інформації;

  • вам легше працювати поетапно, а не виконувати все одночасно.

Якщо ви концентруєтесь на чомусь одному, то робите це максимально ефективно. Такий стиль мислення допомагає у вивченні точних наук, плануванні, роботі з даними та складними системами.

Якщо ви побачили людину, яка біжить від вас

У цьому випадку ваш мозок працює переважно інтуїтивно — це тип мислення, який умовно називають «жіночим».

Що це означає:

  • ви швидко ухвалюєте рішення, але не імпульсивно, а опираючись на інтуїцію;

  • здатні виконувати багато завдань одночасно;

  • добре відчуваєте емоції, настрій інших і приховані підказки в різних ситуаціях;

  • маєте сильну пам’ять і вмієте бачити картину в цілому.

Цей стиль мислення допомагає у сферах, де важливі емпатія, передбачення, нестандартні підходи та швидке переключення між завданнями.

Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie