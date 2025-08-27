Чоловік чотири години бився з величезною рибою і встановив новий рекорд

© Pixabay

У США рибалка впіймав рибу-меч вагою 249,6 кг і встановив новий рекорд штату Алабама.

Про це повідомляє Outdoor Life.

Новим рекордсменом став Роберт Фрітц. Разом із п’ятьма друзями він рибалив в районі міста Оріндж-Біч. .

Під час риболовлі чоловік виявив, що на гачок йому попалася величезна риба-меч.

«Вона мала вигляд справжнього динозавра, коли показалася на поверхні. У цей момент мій приятель Гарольд вигукнув: „Ну й танк!“ — поділився спогадами Фрітц.

У результаті він бився з величезною рибою чотири з половиною години.

Зрештою риба остаточно знесилила, і чоловіки ледве затягли її на борт човна.

«Ми кричали, репетували і ляскали один одного по плечу, коли нарешті затягли її на яхту», ​​— розповів Фрітц.

Друзі повернулися до Оріндж-Біч і зважили свій улов на сертифікованих вагах. З’ясувалося, що риба важить 249,6 кг. Попередній рекорд Алабами з вилову цього виду становив 203,2 кілограма і був встановлений ще 2006 року Венделлом Сойєром.

