Чоловік думав, що потягнув м’яз і ледь не помер: його паралізувало за лічені години

Лікарня / © Freepik

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У Британії біль у спині та оніміння ніг змінили життя Ліама Вотсона. Чоловік втратив рухливість від верхньої частини грудей донизу.

Про історію британця розповів The Mirror, а дружина Ліама Поппі опублікувала власну розповідь на GoFundMe.

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Подія сталася 10 лютого 2026 року. За словами Поппі, у Ліама діагностували спонтанну епідуральну гематому — крововилив, який стиснув спинний мозок між хребцями T3 і T5. Операцію йому провели тієї ж ночі в Лондоні, щоб не допустити подальшого погіршення стану.

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Ліам розповів BBC, що швидка їхала близько години, а за цей час оніміння поширилося від ніг угору, через що йому стало важко дихати: «Швидка їхала приблизно годину, і за цей час оніміння піднялося від ніг угору, а мені стало дуже важко дихати».

Що відомо про випадок Ліама

Через шість місяців після події Ліам залишається паралізованим нижче грудей. BBC повідомляє, що після операції рухові функції не відновилися. Чоловік провів близько двох місяців у лондонській лікарні Queen’s Square, а потім проходив реабілітацію у National Spinal Injuries Centre.

Причина крововиливу, за повідомленням The Mirror, досі не встановлена.

Спонтанна спинальна епідуральна гематома є рідкісним неврологічним станом, пишуть автори рецензованої статті в Journal of Korean Neurosurgical Society. У науковій роботі зазначається, що він може починатися раптовим болем у спині або шиї та прогресувати до серйозних неврологічних порушень; невідкладне хірургічне видалення гематоми загалом розглядають для запобігання стійким наслідкам.

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У диференційній діагностиці таких станів науковці називають, зокрема, поперечний мієліт. У Вотсона, за даними його дружини та місцевих медіа, йдеться саме про спонтанну епідуральну гематому.

Приблизно через тиждень після операції Поппі дізналася, що вагітна. За її словами, подружжя чекає на сина після втрати вагітності на дев’ятому тижні у грудні 2025 року.

«Коли я сказала Ліаму, що вагітна, він був на сьомому небі. Імовірно, тепер нам буде дуже важко, значно важче, ніж раніше, знову мати дитину. Це майже як маленьке диво. Реалістично кажучи, це була остання можливість, коли нам вдалося зробити це з такою легкістю», — розповіла Поппі BBC.

Зараз Поппі працює вчителькою, а Ліам до травми був самозайнятим. Родина облаштовує побут після його виписки та готується до народження дитини.

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Подружжя збирає кошти на електропривід до інвалідного візка, позашляхові колеса та адаптоване обладнання для догляду за немовлям. Це має допомогти Ліаму пересуватися більш самостійно, гуляти з родиною та бути залученим до життя майбутнього сина.

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