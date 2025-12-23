Чоловік хотів повернути гроші за колготки та суп, які купував дівчині: як відреагував суд

Стосунки / © Credits

Реклама

Курйозний судовий процес у Китаї став вірусним у соціальних мережах і викликав хвилю обурення серед користувачів. Чоловік на прізвище Хе намагався через суд стягнути зі своєї колишньої нареченої кошти, витрачені на неї під час стосунків, аргументуючи це її «непродуктивністю» та надмірним апетитом.

Про це пише «My News».

Суть конфлікту: супи та колготки

Пара познайомилася через сваху в провінції Хейлунцзян і згодом заручилася. Після заручин наречена на прізвище Ван переїхала до провінції Хебей, де допомагала родині нареченого керувати рестораном традиційної вуличної їжі — малатанг.

Реклама

Однак через пів року стосунки дали тріщину. Чоловік заявив, що розчарований нареченою, оскільки вона нібито виконувала лише легку роботу і завдавала збитків сімейному бізнесу своїм апетитом.

«Вона їла наш малатанг щодня. Того, що ми продаємо, їй не вистачало», — поскаржився Хе.

Хе звернувся до суду з вимогою повернути не лише традиційний викуп за наречену в розмірі 20 000 юанів ($2800), а й додаткові 30 000 юанів ($4200), які він витратив на дівчину під час побачень. До списку «боргів» чоловік включив навіть витрати на купівлю чорних колготок та спідньої білизни. Наречена назвала поведінку колишнього обранця «надто розважливою», нагадавши суду, що протягом пів року вона фактично працювала в його ресторані без заробітної плати.

Вердикт суду

Суддя відхилив вимогу щодо повернення 30 000 юанів, витрачених на особисті речі (одяг та білизну), оскільки ці витрати вважаються подарунками з емоційною цінністю, що не підлягають поверненню.

Реклама

Щодо традиційного викупу за наречену, суд постановив повернути лише половину суми — 10 000 юанів. Згідно з китайським законодавством, викуп повертається, якщо шлюб так і не був офіційно зареєстрований, проте суд врахував час, проведений парою разом.

Користувачі в Інтернеті почали жорстко висміювати чоловіка, називаючи його «дріб’язковим» та «нікчемним».

«Якщо він такий розважливий, чому він не платив жінці зарплату за роботу в ресторані?» — обурився один із коментаторів.

«Вітаю жінку з тим, що вона вчасно позбулася такого чоловіка», — підтримав інший спостерігач.

Реклама

Нагадаємо, нове дослідження University of New England показало, що у середньому жінки віддають перевагу партнерам, на 20 сантиметрів вищим за себе. Здається, це просто питання смаку, але насправді на вибір партнера впливають як еволюційні механізми, так і психологічні фактори.

Раніше повідомлялося, що видання Psychology Today запропонувало просту, але глибоку формулу: три запитання, які допомагають зрозуміти, чи справді стосунки, у яких ви перебуваєте, вам підходять. Це не тест про «ідеальну пару». Це коротка діагностика того, чи отримуєте ви те, на що заслуговуєте — повагу, підтримку та партнерство.