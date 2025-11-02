Чоловік купив будинок на аукціоні та виявив там жахливий сюрприз

Власник нового будинку натрапив на труп Фото ілюстративне / © Unsplash

Чоловік придбав будинок на аукціоні в місті Еддісон (штат Техас, США) та виявив тіло всередині.

Як повідомляє видання PEOPLE, правоохоронці одразу відреагували на виклик власника нерухомості.

Поліцейські повідомили, що тіло жінки «ймовірно пролежало всередині будівлі тривалий час». Тож, розпочато розслідування справи.

Як виявили тіло

Коли новий власник зайшов до помешкання, він помітив різкий неприємний запах, після чого негайно залишив дім і викликав поліцію.

Після прибуття на місце офіцери виявили тіло літньої жінки, яке, за попередніми даними, перебувало в будинку вже деякий час.

Жертвою виявилась 69-річна Полін Вільямс, яка раніше проживала в цьому будинку. Про це повідомив телеканал WFAA з посиланням на лист місцевої асоціації домовласників.

Відділ судово-медичної експертизи округу Даллас наразі з’ясовує причину смерті, проте зазначає, що визначення офіційних висновків може тривати 60–90 днів.

Поліція наголосила, що наразі немає підстав вважати, що існує загроза для громадськості.

Місцевий житель Гаррі Макінтайр, сусід загиблої, висловив жаль, що мешканці не звернули уваги на її відсутність. За його словами, асоціація надсилала Вільямс нагадування про заборгованість, а листоноша помічав, що кореспонденція накопичувалась у поштовій скриньці.

В асоціації домовласників закликали сусідів поважати приватність родини покійної та нового власника будинку.

