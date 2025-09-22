Чоловік назвав сина на честь шматка м’яса: реакція родини здивувала всіх

Дитина / © unsplash.com

У виборі імені для дитини батьки прагнуть до оригінальності, але іноді це може призвести до непередбачуваних наслідків. Зазвичай ми не засуджуємо чужий вибір, однак бувають випадки, коли унікальне ім’я може завдати дитині шкоди в майбутньому.

Про це пише Mirror.

Про одну з таких історій розповіла жінка в дописі на Reddit. Її 29-річний брат та його 27-річна дружина чекають первістка. Батько надихнувся ідеєю назвати сина Бріскетом (Brisket) — на честь популярної страви барбекю.

На сімейній вечері він шокував усіх своїм оголошенням:

Реакція сім’ї: Жінка та інші родичі спочатку подумали, що це жарт. Коли стало зрозуміло, що брат говорить серйозно, його дружина виглядала ніяково, а мама ледь не вдавилася від подиву.

Аргументи батька: Він назвав ім’я «сильним, мужнім та незабутнім».

Конфлікт: Сестра намагалася м’яко пояснити, що таке ім’я може призвести до знущань у школі. На це брат відповів тирадою про «нудні імена» та звинуватив її у «придушенні творчості», після чого перестав спілкуватися.

Історія отримала великий резонанс. Коментатори на Reddit однозначно підтримали жінку, погодившись, що ім’я Бріскет завдасть дитині незручностей у майбутньому. Дехто припустив, що дитина або змінить ім’я, коли виросте, або ж його змінить мама ще в дитинстві.

Правила вибору імен у Великій Британії

Якщо ви збираєтеся дати дитині незвичайне ім’я у Великій Британії, варто ознайомитися з місцевими законами. Хоча чіткого переліку заборонених імен не існує, є певні обмеження, яких слід дотримуватися:

Непристойні або образливі імена.

Імена з цифрами чи символами (наприклад, James2, @Victoria).

Оманливі імена , що містять титули (наприклад, Королева, Лорд).

Імена, які неможливо вимовити.

Згідно з Управлінням опитування громадян Великої Британії, забороненими можуть бути також імена, що є расистськими або вважаються шкідливими для дитини.

Нагадаємо, у Шанхаї, Китай, подружжя вирішило розлучитися після того, як не змогло домовитися про ім’я для свого сина. Через конфлікт дитина понад рік залишалася без свідоцтва про народження, що унеможливлювало її офіційну реєстрацію та вакцинацію.

У США вибухнув скандал після того, як 20-річна мати вирішила об’єднати імена своїх бабусі та дідуся — Харві та Шарлотта — й нарекла новонароджену доньку Харлотта. Проте замість родинного тепла ім’я викликало шок та гнів з боку рідних.